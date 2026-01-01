Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы
Кинотеатры
Cinema Hall
Расписание сеансов кинотеатра «Cinema Hall»
Расписание сеансов кинотеатра «Cinema Hall»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8722) 65-22-22
Позвонить
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8722) 65-22-22
Позвонить
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8722) 65-22-22
Позвонить
Гигант
драма, спорт
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8722) 65-22-22
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8722) 65-22-22
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8722) 65-22-22
Позвонить
Кинотеатры рядом
3
км
Миркато кино Гамидова
пр-кт Гамидова, 11а
5
4.5
км
Кинопарк Парамакс
просп. Имама Шамиля, 64
5
5.4
км
Октябрь
ул. Коркмасова, 11
5
7.1
км
Миркато на Акушинского
просп. Али-Гаджи Акушинского, 15, ТРЦ «Миркато»
5
10
км
Москва
ул. Халилова, 12а
5
51.4
км
CinemaHall Изербаш
ул. Гамидова, 61
5
