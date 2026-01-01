Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы Кинотеатры Cinema Hall Расписание сеансов кинотеатра «Cinema Hall»

Расписание сеансов кинотеатра «Cinema Hall»

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8722) 65-22-22 Позвонить
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8722) 65-22-22 Позвонить
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8722) 65-22-22 Позвонить
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8722) 65-22-22 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8722) 65-22-22 Позвонить
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8722) 65-22-22 Позвонить
Кинотеатры рядом
3 км
Миркато кино Гамидова пр-кт Гамидова, 11а
5
4.5 км
Кинопарк Парамакс просп. Имама Шамиля, 64
5
5.4 км
Октябрь ул. Коркмасова, 11
5
7.1 км
Миркато на Акушинского просп. Али-Гаджи Акушинского, 15, ТРЦ «Миркато»
5
10 км
Москва ул. Халилова, 12а
5
51.4 км
CinemaHall Изербаш ул. Гамидова, 61
5
