Рейтинг кинотеатров Махачкалы
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
1
Кинопарк Парамакс
просп. Имама Шамиля, 64
8 отзывов
2
Cinema Hall
пр. Петра Первого, 38а
3 отзыва
3
Москва
ул. Халилова, 12а
7 отзывов
4
Миркато на Акушинского
просп. Али-Гаджи Акушинского, 15, ТРЦ «Миркато»
1 отзыв
5
Октябрь
ул. Коркмасова, 11
1 отзыв
6
Фемели-синема
ул. Вишневского 11/3
7
Миркато кино Гамидова
пр-кт Гамидова, 11а
1 отзыв
8
CinemaHall Изербаш
ул. Гамидова, 61
3 отзыва
