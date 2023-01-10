Оповещения от Киноафиши
Jasmina As 10 января 2023, 21:53
Оценка
у вас будут трансливоровать фильм «BTS:YET TO COME in the concert»
10 января 2023, 21:53 Ответить
Денис Лелеков 24 июля 2024, 21:23
Оценка
РАЗОЧАРОВАЛСЯ. Приехал в отпуск, решил сходить в кинотеатр. купил билеты на сеанс. Рядом с кинотеатром купил КФС, был голодный. Пошел на сеанс, купил напитки, попкорн и сладости в самом кинотеатре. На входе мне запретили зайти с КФС, из за какой то там вентиляции, и предложили оставить на баре до окончания сеанса. Хорошо. Закончился фильм, я наевшийся попкорна и напитками, взял остывшие КФС и решил поесть их наконец на улице где столики у кинотеатра, при этом я еще купил напитки и сладости в самом кинотеатре и решил покушать. Ко мне подошел АДМИНИСТРАТОР КИНОТЕАТРА, и попросил прекратить есть КФС на их территории, объясняя что на их территории есть их ресторан и их продукция(которые я не видел и не знал). Вообщем меня попросили уйти с едой из КФС и напитками и продуктами из их кинотеатра. Это было очень неприятно. Такое отношение к клиентам я никогда нигде не видел. Крайне недоволен посещением данного кинотеатра. Никого не должно волновать что и кто ест. Это мое личное право, я за это заплатил деньги, и не надо за мной следить по пятам в период когда я хочу просто сходить в кино и просто посмотреть фильм и по возможности перекусить то что я хочу! Отдых испортили, впечатления от фильма смазанные, не рекомендую! Самое главное это сервис и хорошеее отношение к посетителям! Правила должны быть адекватные! Чего в данном кинотеатре я не заметил.
24 июля 2024, 21:23 Ответить
Сергей Мичурин 30 декабря 2025, 12:55
Надо было подать жалобу на кинотеатр,для компенсации на запрет вносить свою еду.
Кинотеатр нарушает:

Закон:О защите прав потребителей ст. 16 навязывает купить еду у них.
Постановление Правительства РФ № 1338 вводит запрет, которого нет в официальных правилах.

Они не могут ссылаться на вентиляцию,у них там своя еда,которая имеет запах. Я когда там сижу,отчетливо слышу запахи.т.е для их еды вентиляция работает? Двухсторонние стандарты.

Это незаконно даже при наличии своего буфета.
30 декабря 2025, 12:55 Ответить
