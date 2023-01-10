Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Махачкала, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша Махачкалы
Кинотеатры
Cinema Hall
Отзывы о кинотеатре Cinema Hall
Отзывы о кинотеатре Cinema Hall
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Cinema Hall
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Jasmina As
10 января 2023, 21:53
Оценка
у вас будут трансливоровать фильм «BTS:YET TO COME in the concert»
10 января 2023, 21:53
1
0
Ответить
Денис Лелеков
24 июля 2024, 21:23
Оценка
РАЗОЧАРОВАЛСЯ. Приехал в отпуск, решил сходить в кинотеатр. купил билеты на сеанс. Рядом с кинотеатром купил КФС, был голодный. Пошел на сеанс, купил напитки, попкорн и сладости в самом кинотеатре. На входе мне запретили зайти с КФС, из за какой то там вентиляции, и предложили оставить на баре до окончания сеанса. Хорошо. Закончился фильм, я наевшийся попкорна и напитками, взял остывшие КФС и решил поесть их наконец на улице где столики у кинотеатра, при этом я еще купил напитки и сладости в самом кинотеатре и решил покушать. Ко мне подошел АДМИНИСТРАТОР КИНОТЕАТРА, и попросил прекратить есть КФС на их территории, объясняя что на их территории есть их ресторан и их продукция(которые я не видел и не знал). Вообщем меня попросили уйти с едой из КФС и напитками и продуктами из их кинотеатра. Это было очень неприятно. Такое отношение к клиентам я никогда нигде не видел. Крайне недоволен посещением данного кинотеатра. Никого не должно волновать что и кто ест. Это мое личное право, я за это заплатил деньги, и не надо за мной следить по пятам в период когда я хочу просто сходить в кино и просто посмотреть фильм и по возможности перекусить то что я хочу! Отдых испортили, впечатления от фильма смазанные, не рекомендую! Самое главное это сервис и хорошеее отношение к посетителям! Правила должны быть адекватные! Чего в данном кинотеатре я не заметил.
24 июля 2024, 21:23
2
0
Ответить
Сергей Мичурин
30 декабря 2025, 12:55
Надо было подать жалобу на кинотеатр,для компенсации на запрет вносить свою еду.
Кинотеатр нарушает:
Закон:О защите прав потребителей ст. 16 навязывает купить еду у них.
Постановление Правительства РФ № 1338 вводит запрет, которого нет в официальных правилах.
Они не могут ссылаться на вентиляцию,у них там своя еда,которая имеет запах. Я когда там сижу,отчетливо слышу запахи.т.е для их еды вентиляция работает? Двухсторонние стандарты.
Это незаконно даже при наличии своего буфета.
30 декабря 2025, 12:55
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Кинопарк Парамакс
8 комментариев
Миркато на Акушинского
1 комментарий
Октябрь
1 комментарий
Миркато кино Гамидова
1 комментарий
Россия
0 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Netflix делает ставку на этот легендарный хит: график выхода второго сезона «Ван Пис»
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Кинотеатр нарушает:
Закон:О защите прав потребителей ст. 16 навязывает купить еду у них.
Постановление Правительства РФ № 1338 вводит запрет, которого нет в официальных правилах.
Они не могут ссылаться на вентиляцию,у них там своя еда,которая имеет запах. Я когда там сижу,отчетливо слышу запахи.т.е для их еды вентиляция работает? Двухсторонние стандарты.
Это незаконно даже при наличии своего буфета.
Авторизация по e-mail