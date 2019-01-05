Кинотеатр «American Cinema» в Копейске — это одна из лучших киноплощадок Челябинской области. Он воплощает в себе традиции американского кинематографа. Расположен на 2 этаже ТРК «Слава».

В кинотеатре используется современное оборудование и передовые технологии Real D 3D, позволяющие радовать зрителей высоким качеством объемной картинки и звука, а также спецэффектами.

В кинотеатре «Американ Синема» имеется 3 цифровых зрительных зала на 360 мест. Удобные кресла B-BOX с вибрационным эффектом обеспечивает совершенное погружение в действие, происходящее на экране. В репертуаре — популярные киноленты российского и зарубежного кинематографа.

Рядом с кинотеатром расположены: детский центр «Мультик», уютная пиццерия «Помидор», заведения фуд-корта.

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