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Киноафиша Копейска Кинотеатры American Cinema

American Cinema

Копейск
Адрес
г. Копейск, просп. Славы, 8, ТРК «Слава»
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Телефон

+7 (35139) 410-14 / бронирование

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Билеты от 380 ₽
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ТРК
Расположен в ТРК «Слава»

О кинотеатре

Кинотеатр «American Cinema» в Копейске — это одна из лучших киноплощадок Челябинской области. Он воплощает в себе традиции американского кинематографа. Расположен на 2 этаже ТРК «Слава».
В кинотеатре используется современное оборудование и передовые  технологии Real D 3D, позволяющие радовать зрителей высоким качеством объемной картинки и звука, а также спецэффектами.

В кинотеатре «Американ Синема» имеется 3 цифровых зрительных зала на 360 мест. Удобные кресла B-BOX с вибрационным эффектом обеспечивает совершенное погружение в действие, происходящее на экране. В репертуаре — популярные киноленты российского и зарубежного кинематографа.
Рядом с кинотеатром расположены: детский центр «Мультик», уютная пиццерия «Помидор», заведения фуд-корта.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «American Cinema» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре American Cinema
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
16:55 от 400 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
17:00 от 380 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 490 ₽ ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 1 сеанс
18:25 от 490 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Николай Плутенко 5 января 2019, 20:38
кинотеатр отстой цены детям подняли в два раза у детей каникулы а эти пользуются деньги на них зарабатывают
Елена Богометова 12 октября 2021, 14:16
если просто прервали фильм... сколько это ЗВЁЗД
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Скидки в кинотеатре
Кинодисконт

Любой день, любой формат: сеансы до 16:00 всего за 129 рублей, сеансы после 16:00 всего за 199 рублей.

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Фильмы в кинотеатре American Cinema

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
16:55 от 400 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
17:00 от 380 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
22:10 от 490 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
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Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
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