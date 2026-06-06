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Расписание сеансов кинотеатра «American Cinema»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
16:55 от 400 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
17:00 от 380 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
22:10 от 490 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
18:25 от 490 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
18:40 от 490 ₽ 21:10 от 490 ₽
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
2D
19:20 от 490 ₽ 21:55 от 490 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
16:30 от 400 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
20:25 от 490 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
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