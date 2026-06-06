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American Cinema
Расписание сеансов кинотеатра «American Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «American Cinema»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
16:55
от 400 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
17:00
от 380 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
22:10
от 490 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
18:25
от 490 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
18:40
от 490 ₽
21:10
от 490 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
19:20
от 490 ₽
21:55
от 490 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
16:30
от 400 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
20:25
от 490 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
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