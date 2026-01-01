Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Копейск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
American Cinema
просп. Славы, 8, ТРК «Слава»
600 метров
Мягкий кинотеатр Алмаз
Копейское ш., 64, ТРЦ «Алмаз»
11.1 км
Синема Парк Горки
ул. Артиллерийская, 136, ТРК «Горки»
13.1 км
Кинотеатр им. А.С.Пушкина
ул. им. А. С. Пушкина, 64
14.1 км
Знамя
ул. Кирова, 112
14.8 км
Киномакс - Урал
ул. Воровского, 6, ТРЦ «Урал»
14.9 км
Киноклуб им. Оболенского
ул. Сони Кривой, 38
15.5 км
Мягкий кинотеатр Мегаполис
Свердловский пр., 51а
15.7 км
Nika Cinema
ул. Труда, 183, ТРЦ «Гагарин Парк»
16.5 км
Киномакс - Родник
ул. Труда, 203, ТРЦ «Родник»
17.8 км
Победа
Комсомольский проспект, 34, Челябинск
19.5 км
Киноцентр «Импульс»
ул. 50-летия ВЛКСМ, 16
20.5 км
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667