У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи

Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»

Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)

Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости

Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)

Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные

Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»

Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры