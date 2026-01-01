ТРЦ «Слава» - крупный торгово-развлекательный комплекс Колпино площадью более 70 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Слава» представляет собой трехуровневый комплекс с более чем 100 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательной зоной. ТРЦ «Слава» расположен в центре города, на пересечении проспекта Славы и улицы Труда, недалеко от автовокзала, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного комплекса находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Incity, «Твое», Kari, Oodji, Zenden, Dzintars, Fler-O-Fler, «Джентльмен», STOLNIK, Rieker, «Монро», Golden Bag и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, «Спортал» и др.), магазины мебели и товаров для дома («Мой Дом», трикотажная фабрика «Ян» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Радуга подарков» и др.), популярные магазины детских товаров («Бегемотик», «Непоседа» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», Fresh cosmetic, «КосметикPRO» и др.), ювелирные салоны («Самоцветы», GOLDEN Art, «Золотой ЛИК» и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салон оптики «Экспресс-Оптика», салоны сотовой связи и мобильной техники (Favorite, «Евросеть», Yota, «МегаФон», «МТС», «Связной», «Теле2», «Телефон.ру», «Интерсвязь», «Билайн», Smart shop и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, цветочный магазин, зоомагазин Gaffy pet, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, салон маникюра Nail-bar TRENDY, салон красоты, концертная касса, автострахование, гравировка, дом быта, студия солярия, детская студия красоты, заправка картриджей, отделение банка «Челябинвестбанк», банкоматы («Сбербанк», «Форабанк» и др.), химчистка, магазины «БиGOODи», аптека «Классика» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Слава» функционируют современный многозальный кинотеатр American Cinema, продовольственный супермаркет Spar, супермаркеты электроники и бытовой техники (RBT.ru, DNS и др.), мебельные салоны, детский развлекательный центр и кинотеатр 5D.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Помидор», «Лимонтир», «Кафетерий», «Кинобар», CUPS, Korean Chef, Sushi Do, «З стакана», «Кондитерские изделия», King Donut, «Слонопотамия» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Слава» есть открытая автомобильная парковка на 200 машиномест.

Адрес:

Челябинская область, г. Копейск, пр. Славы, д. 8

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Слава» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по городу Копейску в сторону автовокзала через проспект Славы до остановки «Аптека (проспект Славы)»

на маршрутке № 220б

на автобусах № 6, 19

2. На любом общественном транспорте, идущем в сторону посёлка Бажово и посёлка Лугового до остановки «Аптека (проспект Славы)»

на маршрутке № 351

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Слава»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет Spar: 09.00 – 23.00;

Кинотеатр American Cinema: 09.00 – 02.00.