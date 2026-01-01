Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Как Иван в сказку попал» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Майкл Расписание Майкл (2026) в Калуге на сегодня

Расписание Майкл (2026) в Калуге на сегодня

Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне биография, драма, музыка, исторический 2026 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Узнала, как норвежцы отапливают дома — без труб и радиаторов: тепло сохраняется, даже если за окном −40
Куда ставить сушилку для белья осенью: балкон или тёплая комната — большинство хозяек горько ошибаются (а потом жалеют)
Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны
Сначала «Майор Гром», потом «Фурия», а дальше — нейрослоп: Bubble раскрыли будущее русской комикс-вселенной
После 4 серий нового «Трудно быть богом» включил фильм Германа — и пожалел: «Три часа Ярмольник сидит по пояс в фекалиях»
«А вас, Ватсон, я попрошу остаться»: если отличите Шерлока от Жеглова, то сложный тест по детективам СССР пройдете на 5/5
«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет
Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон
Не «Тихое место» и не «Птичий короб», но тоже сойдет: нашла хоррор на один вечер с похожим вайбом выживания
Netflix, пора подвинуться: 3 сериала от Apple TV+ зашли мне не меньше – такие разные, но смотрятся на одном дыхании
17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше