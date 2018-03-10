Этот тест растопит снег: угадайте 6 советских фильмов по весенним кадрам

98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)

Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США