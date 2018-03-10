Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Дружба
Оксана Воронова
10 марта 2018, 22:36
Оценка
Сегодня сходили в кинотеатр Дружба. Я очень разочарована. Начиная с билетных касс. Перед сеансами кассиры не справляются.Большие очереди.Но это еще ладно.Но билетер который нам попался абсолютно не обучен вежливости. На мою просьбу пересадить детей на этом же ряду но поближе к выходу ответила - запрещено. Передать стере-оочки в зал детям - отдала их первому кто ей подвернулся.В итоге - вечер испорчен. А ведь кинотеатр это сфера услуг.И качество работы оценивается насколько посетителю комфортно и как качественно ему оказали купленную услугу.. А у них все запрещено.Так вот я поставлю 1. И надеюсь что этот отзыв повлияет при выборе кинотеатра и не в вашу пользу.
10 марта 2018, 22:36
0
1
Ответить
Оля Ника
11 марта 2018, 09:56
в ответ на сообщение
Оксана Воронова от 10 марта 2018, 22:36
Оценка
Оксана, во всех кинотеатрах не разрешают занимать места не по билету. Мало того в Пятигорске, во время сеанса проверяют билет и не раз. И высказывание о вежливости контролера тут не уместно. Такая у них работа. В других сферах тоже есть правила, которые не изменить. Мне кинотеатр Дружба нравится, и моим друзьям тоже. Просторный, светлый, чистый. И к стати хорошие сотрудники там работают. Всем удачи и хорошего настроения.
11 марта 2018, 09:56
1
1
Ответить
Константин Баранников
17 декабря 2018, 08:47
Оценка
Купил попкорн на кассе кинотеатра, во время просмотра обнаружил жвачку на дне стаканчика которая в последствии испачкала джинсы!!! Такое ощущение что уже использованные стаканчики достают из мусорки и повторно используют.
17 декабря 2018, 08:47
0
0
Ответить
Дима Сенченко
8 ноября 2019, 10:20
Оценка
Ужасно.Смотрнли 3 D Малифисенту, какой то колхоз.Очки заставляют покупать,очень громкий звук
8 ноября 2019, 10:20
0
0
Ответить
Яна Яночка
21 марта 2020, 00:14
Оценка
Посмотрела фильм .мелодрамму.который не понравился и испортил все впечатление о кинотеатре.сложно выбрать фильм по названию.Хотелось чтобы показывали побольше комедий.В жизни и так много негатива.
21 марта 2020, 00:14
0
0
Ответить
missis.anyas
9 августа 2024, 23:44
Оценка
Отличный кинотеатр! Залы все понравились
9 августа 2024, 23:44
0
0
Ответить
Ольга Яковлева
4 января 2025, 16:00
Хочу выразить свою благодарность администратору Марине очень приятно было пообщаться. Фильм понравился обязательно еще посетим кинотеатр Дружба.
4 января 2025, 16:00
0
0
Ответить
Елена Потапова-Барыльник
23 декабря 2025, 09:34
Оценка
Хороший кинотеатр, но вот персонал на одну звезду не тянет даже
23 декабря 2025, 09:34
0
0
Ответить
Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»
