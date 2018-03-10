Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ессентуков Кинотеатры Дружба Отзывы о кинотеатре Дружба

Отзывы о кинотеатре Дружба

Отзывы о кинотеатре Дружба Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оксана Воронова 10 марта 2018, 22:36
Оценка
Сегодня сходили в кинотеатр Дружба. Я очень разочарована. Начиная с билетных касс. Перед сеансами кассиры не справляются.Большие очереди.Но это еще ладно.Но билетер который нам попался абсолютно не обучен вежливости. На мою просьбу пересадить детей на этом же ряду но поближе к выходу ответила - запрещено. Передать стере-оочки в зал детям - отдала их первому кто ей подвернулся.В итоге - вечер испорчен. А ведь кинотеатр это сфера услуг.И качество работы оценивается насколько посетителю комфортно и как качественно ему оказали купленную услугу.. А у них все запрещено.Так вот я поставлю 1. И надеюсь что этот отзыв повлияет при выборе кинотеатра и не в вашу пользу.
10 марта 2018, 22:36 Ответить
Оля Ника 11 марта 2018, 09:56
в ответ на сообщение Оксана Воронова от 10 марта 2018, 22:36
Оценка
Оксана, во всех кинотеатрах не разрешают занимать места не по билету. Мало того в Пятигорске, во время сеанса проверяют билет и не раз. И высказывание о вежливости контролера тут не уместно. Такая у них работа. В других сферах тоже есть правила, которые не изменить. Мне кинотеатр Дружба нравится, и моим друзьям тоже. Просторный, светлый, чистый. И к стати хорошие сотрудники там работают. Всем удачи и хорошего настроения.
11 марта 2018, 09:56 Ответить
Константин Баранников 17 декабря 2018, 08:47
Оценка
Купил попкорн на кассе кинотеатра, во время просмотра обнаружил жвачку на дне стаканчика которая в последствии испачкала джинсы!!! Такое ощущение что уже использованные стаканчики достают из мусорки и повторно используют.
17 декабря 2018, 08:47 Ответить
Дима Сенченко 8 ноября 2019, 10:20
Оценка
Ужасно.Смотрнли 3 D Малифисенту, какой то колхоз.Очки заставляют покупать,очень громкий звук
8 ноября 2019, 10:20 Ответить
Яна Яночка 21 марта 2020, 00:14
Оценка
Посмотрела фильм .мелодрамму.который не понравился и испортил все впечатление о кинотеатре.сложно выбрать фильм по названию.Хотелось чтобы показывали побольше комедий.В жизни и так много негатива.
21 марта 2020, 00:14 Ответить
missis.anyas 9 августа 2024, 23:44
Оценка
Отличный кинотеатр! Залы все понравились
9 августа 2024, 23:44 Ответить
Ольга Яковлева 4 января 2025, 16:00
Хочу выразить свою благодарность администратору Марине очень приятно было пообщаться. Фильм понравился обязательно еще посетим кинотеатр Дружба.
4 января 2025, 16:00 Ответить
Елена Потапова-Барыльник 23 декабря 2025, 09:34
Оценка
Хороший кинотеатр, но вот персонал на одну звезду не тянет даже
23 декабря 2025, 09:34 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Искра 5 комментариев
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Этот тест растопит снег: угадайте 6 советских фильмов по весенним кадрам
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше