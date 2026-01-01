Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Асбест, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Асбеста
Кинотеатры
Детская школа искусств (пгт Рефтинский)
Расписание сеансов кинотеатра «Детская школа искусств (пгт Рефтинский)»
Расписание сеансов кинотеатра «Детская школа искусств (пгт Рефтинский)»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Мангул
триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Фантом убийцы
боевик, драма, исторический
2025, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
15.6
км
Прогресс
ул. Ленинградская, 7
5
16.9
км
Библиотека (пгт Малышева)
Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Тимирязева д. 3.
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Мой дед
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Мангул
Отзывы
2025, Россия, триллер, драма
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667