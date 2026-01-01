Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Асбеста
Кинотеатры
Библиотека (пгт Малышева)
Библиотека (пгт Малышева)
Асбест
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Тимирязева д. 3.
Показать на карте
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
0
голосов
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0
голосов
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Мой дед
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Мангул
Отзывы
2025, Россия, триллер, драма
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
