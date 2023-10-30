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Киноафиша Асбеста Кинотеатры Прогресс

Прогресс

Асбест
Адрес
г. Асбест, ул. Ленинградская, 7
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Телефон

+7 (34365) 749-05 / бронирование

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Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Прогресс» находится на одной из центральных улиц города Асбест. Был открыт более полувека назад и всегда являлся культурно-развлекательным центром для горожан.

После капитальной реконструкции обновленный кинотеатр приглашает зрителей посмотреть лучшие мировые премьеры и популярные киноленты прошлых лет. Имеется  два комфортных зала: на 660 мест и на 20 мест. Для кинопоказов по технологии 2D и 3D используются цифровые проекторы, звук DolbyDigitalSurround EX, большие экраны. В фойе имеется кино-бар и зона игровых автоматов.

В кинотеатре «Прогресс» в Асбесте регулярно проводятся интересные мероприятия — недели национального кино, творческие встречи, викторины, выставки, шоу-программы.

 

Бар
Игровая зона
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Билеты от 200 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Прогресс
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 243 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
11:50 от 200 ₽ 18:30 от 285 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 2 сеанса
20:20 от 243 ₽ 22:30 от 285 ₽ ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 1 сеанс
16:30 от 285 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Мила Аксентьева 30 октября 2023, 23:50
КОГДА БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ😭😭💔
kazakmacsss666 28 декабря 2024, 01:39
Не первый раз пытаюсь купить билет в городе асбест офлайн билеты не работают нерад
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6 голосов
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Фильмы в кинотеатре Прогресс

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
18:00 от 243 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
11:50 от 200 ₽ 18:30 от 285 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
20:20 от 243 ₽ 22:30 от 285 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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