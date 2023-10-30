Кинотеатр «Прогресс» находится на одной из центральных улиц города Асбест. Был открыт более полувека назад и всегда являлся культурно-развлекательным центром для горожан.



После капитальной реконструкции обновленный кинотеатр приглашает зрителей посмотреть лучшие мировые премьеры и популярные киноленты прошлых лет. Имеется два комфортных зала: на 660 мест и на 20 мест. Для кинопоказов по технологии 2D и 3D используются цифровые проекторы, звук DolbyDigitalSurround EX, большие экраны. В фойе имеется кино-бар и зона игровых автоматов.



В кинотеатре «Прогресс» в Асбесте регулярно проводятся интересные мероприятия — недели национального кино, творческие встречи, викторины, выставки, шоу-программы.