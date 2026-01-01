Оповещения от Киноафиши
Прогресс
ул. Ленинградская, 7
600 метров
Библиотека (пгт Малышева)
Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Тимирязева д. 3.
11.1 км
Русь
улица МОПРа, 12
12.5 км
Луч
ул. Молодежная, 39
15.5 км
Детская школа искусств (пгт Рефтинский)
Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 6
16.2 км
Ровесник
ул. Курчатова, 25а
24.9 км
Кино Лэнд
Пушкинская, 1
36.9 км
Горизонт
ул. Калинина, 47
37.9 км
Галактика
улица Костоусова, 82
39.4 км
Прайм
ул. Красных Героев, 2д
41.5 км
Урал
624810, Свердловская область, Сухоложский р-н, с.Курьи, ул. Школьная, 3А
41.6 км
СовКино Северный
улица Тимирязева, 1/1
43.5 км
