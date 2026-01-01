Оповещения от Киноафиши
Монитор Красная площадь г. Анапа, Астраханская, 99, ТРЦ «Красная площадь», 2 этаж
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 80 ₽ 12:50 от 80 ₽ 13:40 от 360 ₽ 14:40 от 410 ₽ 15:10 от 410 ₽ 16:00 от 80 ₽ 17:30 от 80 ₽ 19:40 от 80 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:40 от 620 ₽ 12:40 от 80 ₽ 17:30 от 80 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:10 от 360 ₽ 17:00 от 790 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
