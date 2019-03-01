Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Анапы Кинотеатры Монитор Красная площадь

Монитор Красная площадь

Анапа
Адрес
г. Анапа, Астраханская, 99, ТРЦ «Красная площадь», 2 этаж
Показать на карте
Телефон

+7 (861) 202-22-22 / единая справочная

Позвонить
Билеты от 80 ₽
Сеть

Монитор
ТРК
Расположен в ТРЦ «Красная Площадь»

О кинотеатре

Кинотеатр «Монитор Красная площадь» в Анапе расположен на 2-м этаже современного торгово-развлекательного комплекса. Был открыт киносетью «Монитор», охватывающей юг России.

Это 6-ти мультиплекс, оснащенный передовым цифровым кинооборудованием. Общая вместимость залов — 968 мест. В каждом зале предусмотрены места для людей с ограниченными физическими возможностями, а на последнем ряду — диванчики. Здесь превосходная акустика, установлена система климат-контроля, кресла размещены амфитеатром. Особый комфорт предлагает кинозал «РЕЛАКС» на 88 мест.

В кинотеатре «Монитор Красная площадь» имеется премьерный зал IMAX с гигантским экраном и фантастическим звуком. В просторном фойе расположена зона отдыха с уютными диванчиками, открыты кинобар с попкорном и кафе.

Фильмы демонстрируются в форматах 2D, 3D, IMAX, IMAX-3D. В репертуаре представлены различные жанры — от блокбастеров и триллеров до семейного и детского кино. Посещение кинотеатра приятно совместить с шопингом по брендовым бутикам и отдыхом в центре развлечений  «Острова».

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
IMAX
VIP
Парковка
Пандусы
6.5 Оцените
22 голоса
Билеты от 80 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Монитор Красная площадь
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:50 от 80 ₽ ...
Буратино
Буратино
Сегодня 1 сеанс
10:20 от 80 ₽ ...
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 80 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
14:50 от 360 ₽ 19:40 от 480 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Григорий Воронцов 1 марта 2019, 19:27
У каждого кинотеатра есть своя фишка и к сожалению фишка (самодурство) кинотеатров Монитор запускать людей в зал с выключенным или приглушенным… Читать дальше…
Светлана Жаркова 13 февраля 2023, 18:36
Минусы воняет туалет ну и конечно хотелось бы IMAX формат все таки курортный регион пора современней быть и люди потянутсЯ, туалеты срочно ремонт это жесть
22 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Скидки в кинотеатре
Специальное предложение в кинобаре

Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров, : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.

Специальные предложения Школьникам Студентам Пенсионерам
Пушкинское комбо

Смотрите фильмы по Пушкинской карте в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Предъяви Пушкинскую карту – купи по спеццене попкорн V32 (сладкий /солёный) и напиток в асс. 0,4 л! Скидка предоставляется при предъявлении Пушкинской карты либо кинобилета, купленного по Пушкинской карте в кинотеатре сети «Монитор».

Специальные предложения Студентам Школьникам
Бонусные карты

​Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.

Владельцам карт
Сеть кинотеатров «Монитор» разыгрывает отдых в «Роза Хутор»
Сеть кинотеатров «Монитор» разыгрывает отдых в «Роза Хутор» В кинотеатрах сети «Монитор» стартует спецпроект «Киноманьяки», участники которого могут выиграть недельный тур на двоих в «Роза Хутор» и другие призы. Акция
Написать
14 сентября 2017 15:37
Фильмы в кинотеатре Монитор Красная площадь

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:50 от 80 ₽
Буратино
Буратино семейный, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 80 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
22:10 от 80 ₽
