Кинотеатр «Монитор Красная площадь» в Анапе расположен на 2-м этаже современного торгово-развлекательного комплекса. Был открыт киносетью «Монитор», охватывающей юг России.
Это 6-ти мультиплекс, оснащенный передовым цифровым кинооборудованием. Общая вместимость залов — 968 мест. В каждом зале предусмотрены места для людей с ограниченными физическими возможностями, а на последнем ряду — диванчики. Здесь превосходная акустика, установлена система климат-контроля, кресла размещены амфитеатром. Особый комфорт предлагает кинозал «РЕЛАКС» на 88 мест.
В кинотеатре «Монитор Красная площадь» имеется премьерный зал IMAX с гигантским экраном и фантастическим звуком. В просторном фойе расположена зона отдыха с уютными диванчиками, открыты кинобар с попкорном и кафе.
Фильмы демонстрируются в форматах 2D, 3D, IMAX, IMAX-3D. В репертуаре представлены различные жанры — от блокбастеров и триллеров до семейного и детского кино. Посещение кинотеатра приятно совместить с шопингом по брендовым бутикам и отдыхом в центре развлечений «Острова».
Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров, : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.
Смотрите фильмы по Пушкинской карте в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Предъяви Пушкинскую карту – купи по спеццене попкорн V32 (сладкий /солёный) и напиток в асс. 0,4 л! Скидка предоставляется при предъявлении Пушкинской карты либо кинобилета, купленного по Пушкинской карте в кинотеатре сети «Монитор».
Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.