Кинотеатр «Монитор Красная площадь» в Анапе расположен на 2-м этаже современного торгово-развлекательного комплекса. Был открыт киносетью «Монитор», охватывающей юг России.

Это 6-ти мультиплекс, оснащенный передовым цифровым кинооборудованием. Общая вместимость залов — 968 мест. В каждом зале предусмотрены места для людей с ограниченными физическими возможностями, а на последнем ряду — диванчики. Здесь превосходная акустика, установлена система климат-контроля, кресла размещены амфитеатром. Особый комфорт предлагает кинозал «РЕЛАКС» на 88 мест.

В кинотеатре «Монитор Красная площадь» имеется премьерный зал IMAX с гигантским экраном и фантастическим звуком. В просторном фойе расположена зона отдыха с уютными диванчиками, открыты кинобар с попкорном и кафе.

Фильмы демонстрируются в форматах 2D, 3D, IMAX, IMAX-3D. В репертуаре представлены различные жанры — от блокбастеров и триллеров до семейного и детского кино. Посещение кинотеатра приятно совместить с шопингом по брендовым бутикам и отдыхом в центре развлечений «Острова».