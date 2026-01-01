Скидки в кинотеатрах Анапы

Специальное предложение в кинобаре / Монитор Красная площадь Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров, : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.

Пушкинское комбо / Монитор Красная площадь Смотрите фильмы по Пушкинской карте в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Предъяви Пушкинскую карту – купи по спеццене попкорн V32 (сладкий /солёный) и напиток в асс. 0,4 л! Скидка предоставляется при предъявлении Пушкинской карты либо кинобилета, купленного по Пушкинской карте в кинотеатре сети «Монитор».

Бонусные карты / Монитор Красная площадь ​Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.

Подарочные карты / Монитор Красная площадь Просмотр любого фильма в удобное время в любом кинотеатре сети «Монитор» – отличный подарок для друзей, коллег, партнеров. Сделать такой подарок стало возможным благодаря ПОДАРОЧНОЙ КАРТЕ сети кинотеатров «Монитор». Воспользоваться под­арочной картой вы можете при оплате кинобилетов и при покупках в кинобаре.