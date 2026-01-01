Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скидки в кинотеатрах Анапы

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Анапы, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Специальное предложение в кинобаре / Монитор Красная площадь

Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров, : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.

Специальные предложения Школьникам Студентам Пенсионерам
Пушкинское комбо / Монитор Красная площадь

Смотрите фильмы по Пушкинской карте в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Предъяви Пушкинскую карту – купи по спеццене попкорн V32 (сладкий /солёный) и напиток в асс. 0,4 л! Скидка предоставляется при предъявлении Пушкинской карты либо кинобилета, купленного по Пушкинской карте в кинотеатре сети «Монитор».

Специальные предложения Студентам Школьникам
Бонусные карты / Монитор Красная площадь

​Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.

Владельцам карт
Подарочные карты / Монитор Красная площадь

Просмотр любого фильма в удобное время в любом кинотеатре сети «Монитор» – отличный подарок для друзей, коллег, партнеров. Сделать такой подарок стало возможным благодаря ПОДАРОЧНОЙ КАРТЕ сети кинотеатров «Монитор». Воспользоваться под­арочной картой вы можете при оплате кинобилетов и при покупках в кинобаре.

Владельцам карт Специальные предложения
Групповая скидка на билеты! / Монитор Красная площадь

Все дни недели в кинотеатрах «Монитора» действует групповая скидка на покупку билетов. Приводите друзей – платите меньше! Групповая скидка на билеты в кино в «Мониторе» предоставляется: ​10% - группе зрителей от 10 до 19 человек, 20% - группе зрителей от 20 человек. ​ Групповая скидка действует: все дни недели только при покупке билетов в кассе кинотеатра.

Коллективные заявки
По категориям
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше