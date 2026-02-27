Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Анапы
Кинотеатры
Монитор Красная площадь
Расписание сеансов кинотеатра «Монитор Красная площадь»
Расписание сеансов кинотеатра «Монитор Красная площадь»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Скидки и акции
Торговый центр
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:50
от 80 ₽
Буратино
семейный, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 80 ₽
Гигант
драма, спорт
2025, США
2D
22:10
от 80 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
14:50
от 360 ₽
19:40
от 480 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
15:00
от 670 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:20
от 80 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:40
от 570 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:40
от 80 ₽
17:20
от 670 ₽
20:50
от 80 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
19:40
от 80 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:40
от 570 ₽
20:30
от 450 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
21:40
от 670 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
12:10
от 80 ₽
18:20
от 80 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
11:40
от 80 ₽
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
2025, Канада
2D
22:00
от 80 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
2D
10:20
от 120 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
12:40
от 80 ₽
19:20
от 670 ₽
Простоквашино
приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:20
от 80 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 80 ₽
12:50
от 80 ₽
13:40
от 80 ₽
14:40
от 80 ₽
15:10
от 80 ₽
16:00
от 80 ₽
17:30
от 80 ₽
19:50
от 80 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
12:40
от 80 ₽
Супер Мишка
приключения, анимация
2024, Китай
2D
10:30
от 80 ₽
Фантом убийцы
боевик, драма, исторический
2025, Китай
2D
22:50
от 80 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
10:20
от 390 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
15:00
от 390 ₽
17:30
от 450 ₽
