Расписание сеансов кинотеатра «Монитор Красная площадь»

Расписание сеансов кинотеатра «Монитор Красная площадь»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:50 от 80 ₽
Буратино
Буратино семейный, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 80 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
22:10 от 80 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
14:50 от 360 ₽ 19:40 от 480 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
15:00 от 670 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:20 от 80 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:40 от 570 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:40 от 80 ₽ 17:20 от 670 ₽ 20:50 от 80 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
19:40 от 80 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:40 от 570 ₽ 20:30 от 450 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
21:40 от 670 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
12:10 от 80 ₽ 18:20 от 80 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
11:40 от 80 ₽
Любовный апокалипсис
Любовный апокалипсис комедия, мелодрама 2025, Канада
2D
22:00 от 80 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
10:20 от 120 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:40 от 80 ₽ 19:20 от 670 ₽
Простоквашино
Простоквашино приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:20 от 80 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 80 ₽ 12:50 от 80 ₽ 13:40 от 80 ₽ 14:40 от 80 ₽ 15:10 от 80 ₽ 16:00 от 80 ₽ 17:30 от 80 ₽ 19:50 от 80 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
12:40 от 80 ₽
Супер Мишка
Супер Мишка приключения, анимация 2024, Китай
2D
10:30 от 80 ₽
Фантом убийцы
Фантом убийцы боевик, драма, исторический 2025, Китай
2D
22:50 от 80 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
10:20 от 390 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
15:00 от 390 ₽ 17:30 от 450 ₽
