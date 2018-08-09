Оповещения от Киноафиши
lisevtsev88
9 августа 2018, 22:09
Оценка
Несоветуем этот кинотеатр никому!!! Настроение портят ещё на кассе, персонал отвратительный!!! При мне продали несовершеннолетней девочке билет поверив на слово что ей есть 17 лет непроверяя документов. Ребенок был один и явно не 17 лет, не дай бог случись что! Администратор некомпетентен. И в вечер примъеры когда народу целая толпа у кассы давка( очередь дикая) работает две кассы из четырех. Для отдыха есть места и поприятнее! Несоветуем
9 августа 2018, 22:09
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 августа 2018, 17:09
Добрый день! Во многих кинотеатрах это правило считается довольно строгим.
13 августа 2018, 17:09
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 августа 2018, 17:10
в ответ на сообщение
lisevtsev88 от 9 августа 2018, 22:09
Здравствуйте! Спасибо, разберемся в ситуации.
13 августа 2018, 17:10
0
1
Ответить
Лариса Купченко
28 августа 2018, 13:21
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 13 августа 2018, 17:10
А мне очень не нравиться что нет фильмов Российских для посетителей за 40 по возрасту. Идёт одна чепуха.
28 августа 2018, 13:21
2
0
Ответить
Григорий Воронцов
1 марта 2019, 19:27
Оценка
У каждого кинотеатра есть своя фишка и к сожалению фишка (самодурство) кинотеатров Монитор запускать людей в зал с выключенным или приглушенным светом. Мало того что не видно цифр мест и приходится искать свое кресло светя фонариком, не раз были случаи когда люди запинались и падали, роняя попкорн и напитки. И не смотря на жалобы администрация кинотеатра не желает ничего менять.
1 марта 2019, 19:27
5
0
Ответить
Юлия Дьяченко
30 июня 2019, 21:22
Оценка
Добрый вечер. Сегодня очень были расстроены тем, что нас не пустили на сеанс "Проклятие Анабель 3". Мы пришли с сыном, которому уже есть 18 лет!!!!, а нас не пустили, т к. он был без паспорта. Это ужас какой то!!! Мы даже и не думали, что в кинотеатр надо ходить с паспортом!!!!!!! Нам, простите, в армию идти на днях, а нас в кино не пускают. Причем персонал очень грубый. Девушки молоденькие, но очень грубые. Вообщем, деньги нам вернули, НО МЫ ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЬНЫ. Из всех кто желал пойти на сеанс, половину не пустили, т.к. не предъявили паспорта. Это просто бред. Я мог да б написать расписку, что беру ответственность за сынок, но НЕТ......нас просто не пустили. МЫ ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЬНЫ, ОЧЕНЬ!!!!!
30 июня 2019, 21:22
1
0
Ответить
Евгений Сочалин
6 марта 2021, 17:27
Как до вас дозвониться
6 марта 2021, 17:27
3
0
Ответить
ღ♥ღ Марина Волковаღ♥ღ
24 декабря 2022, 14:44
Оценка
Хочу сказать спасибо Анастасии Александровне , нашему проводнику в кино для детей . Всегда предлагает новинки , собирает детей , организовывает . Вы большая молодец 👍🏻.
24 декабря 2022, 14:44
0
0
Ответить
Светлана Жаркова
13 февраля 2023, 18:36
Минусы воняет туалет ну и конечно хотелось бы IMAX формат все таки курортный регион пора современней быть и люди потянутсЯ, туалеты срочно ремонт это жесть
13 февраля 2023, 18:36
4
0
Ответить
Костя Ровчаков
25 июля 2023, 16:52
Оценка
Зачем вам телефон если не льзя до звониться.....
25 июля 2023, 16:52
2
0
Ответить
yurii-zinchenko
10 ноября 2023, 10:30
Оценка
Уважаемый персонал, вынужден вновь обратиться по вопросу, который неоднократно задавался в отзывах. Почему перед началом сеанса зрители вынуждены заходить в зал практически в полной темноте. В чем фишка?
Мало того, что можно споткнуться, получить травму, так ещё свое место надо искать с фонариком.
Говорил об этом контроллеру на входе, к сожалению ничего не изменилось.
10 ноября 2023, 10:30
3
0
Ответить
Наталья Сазонова
14 ноября 2023, 12:12
Оценка
Уважаемое руководство, Вы сами то в кино ходите в своих залах?
Почему грязь, мусор на креслах?
Почему темнота перед сеансом - Экономите?
Почему звук не регулируется? можно на рекламе потише?
и вообще, на вас пора писать жалобу Роспотребнадзор за превышение уровня громкости звука в несколько раз от стандарта.
Для всех, особенно для людей старшего возраста такой звук очень вреден.
Поэтому людей в возрасте у вас не увидишь на сеансах.
Теряете выручку из-за своей невнимательности к людям.
14 ноября 2023, 12:12
3
0
Ответить
Сергей Захаров
4 января 2024, 23:23
Оценка
Зачем бронирование онлайн, если он не работает?
4 января 2024, 23:23
2
0
Ответить
Сергей Захаров
4 января 2024, 23:25
Оценка
Нерекомендую
4 января 2024, 23:25
1
0
Ответить
Светлана Юшкова
3 июня 2025, 00:14
в ответ на сообщение
Григорий Воронцов от 1 марта 2019, 19:27
Оценка
Сегодня пришли смотретт фильм "В Списках незначился" мне 65 лет, соседке 72 и соседу 85 лет. Нас пригласили щайти в 5 зал. ТЕМНОТИЩЕЕЕЕЕ Мы шли держась за стены. Выходили так де в темноте. Администратор запрещает вклбчать свет, объясняя тем, что при включеном в зале свете у людей глаза портятся. Стоит и ещё спорит. За 8 лет проживания в Анапе в районе Красной площади, первый раз поситила этот кинотеатр и думаю что и посоедний
3 июня 2025, 00:14
2
0
Ответить
Светлана Юшкова
3 июня 2025, 00:20
Оценка
Темнотище в кинотеатре. Администратор запрещает включать свет, говорит что глаща у поситителей портятся. Мы сегодня заходили в зал держась за стены.
Так ведь стоит неизвестная администраторша ещё и спорит. Мы пенсионеры 65, 72, 85 лет. Пришли посмотреть военный фильм. Громкость такая, что хоть уши затыкай.
Люди НЕ ХОДИТЕ В ЭТОТ КИНОТЕАТР.
3 июня 2025, 00:20
1
0
Ответить
