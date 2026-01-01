Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Анапы Кинотеатры Монитор Красная площадь ТРЦ «Красная Площадь»

ТРЦ «Красная Площадь»

ТРЦ «Красная Площадь»
Адрес
г. Анапа, ул. Астраханская, д. 99
Показать на карте
Телефон

+7 (8613) 35-95-00 / администрация

Позвонить
Фотографии ТРЦ «Красная Площадь»

В торгово-развлекательном центре «Красная Площадь» в г.-к. Анапа на 2-х этажах размещено более 100 различных торгово-сервисных предприятий, среди которых известные сетевые компании. Здесь вы найдёте: товары для дома, электронику, модную одежду и обувь, аксессуары, ювелирные украшения, косметику, товары для детей, книги и многое другое.

Для приятного времяпрепровождения в ТРЦ «Красная Площадь» предусмотрена большая развлекательная зона. На втором этаже расположились: детский развлекательный центр, кинотеатр, состоящий из шести залов, один из которых формата IMAX (единственный в Анапе), а также кафе и рестораны с различными концепциями питания (итальянская, восточная, японская кухни, fast- food). Комплекс ориентирован как на местных жителей, так и гостей города-курорта.

Как и каждый комплекс сети, ТРЦ «Красная Площадь» радует гостей и жителей города бесплатными праздничными мероприятиями: детскими шоу-программами, fashion-показами, выступлениями звезд эстрады, представлениями, регулярными конкурсами и прочими яркими праздничными событиями.

ТРЦ «Красная Площадь» расположен на пересечении улиц Астраханской и Объездной, на оживленном туристическом маршруте «Анапа-Утриш», в непосредственной близости от новых жилых микрорайонов г.-к. Анапы. Комплекс оборудован парковкой на 1000 машиномест. Ежемесячно ТРЦ «Красная Площадь» в Анапе посещают более 430 тыс. человек.

До ТРЦ «Красная Площадь» можно легко добраться общественным транспортом: маршрутными такси № 2, 9, 17, 24, 25, 101, 114, 116,118, 119, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 135, а также автобусом № 109.

Ждём вас каждый день с 10:00 до 22:00 по адресу г.-к. Анапа, ул. Астраханская, 99.

Официальный сайт комплекса: https://anapa.red-square.ru/

 

 

 

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держаться в топах рейтингов и сердцах зрителей
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше