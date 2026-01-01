В торгово-развлекательном центре «Красная Площадь» в г.-к. Анапа на 2-х этажах размещено более 100 различных торгово-сервисных предприятий, среди которых известные сетевые компании. Здесь вы найдёте: товары для дома, электронику, модную одежду и обувь, аксессуары, ювелирные украшения, косметику, товары для детей, книги и многое другое.

Для приятного времяпрепровождения в ТРЦ «Красная Площадь» предусмотрена большая развлекательная зона. На втором этаже расположились: детский развлекательный центр, кинотеатр, состоящий из шести залов, один из которых формата IMAX (единственный в Анапе), а также кафе и рестораны с различными концепциями питания (итальянская, восточная, японская кухни, fast- food). Комплекс ориентирован как на местных жителей, так и гостей города-курорта.

Как и каждый комплекс сети, ТРЦ «Красная Площадь» радует гостей и жителей города бесплатными праздничными мероприятиями: детскими шоу-программами, fashion-показами, выступлениями звезд эстрады, представлениями, регулярными конкурсами и прочими яркими праздничными событиями.

ТРЦ «Красная Площадь» расположен на пересечении улиц Астраханской и Объездной, на оживленном туристическом маршруте «Анапа-Утриш», в непосредственной близости от новых жилых микрорайонов г.-к. Анапы. Комплекс оборудован парковкой на 1000 машиномест. Ежемесячно ТРЦ «Красная Площадь» в Анапе посещают более 430 тыс. человек.

До ТРЦ «Красная Площадь» можно легко добраться общественным транспортом: маршрутными такси № 2, 9, 17, 24, 25, 101, 114, 116,118, 119, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 135, а также автобусом № 109.

Ждём вас каждый день с 10:00 до 22:00 по адресу г.-к. Анапа, ул. Астраханская, 99.

Официальный сайт комплекса: https://anapa.red-square.ru/