Две первые части кинематографической трилогии принадлежат маститому американскому режиссеру Майклу Бэю. А создателями свежего сиквела, вышедшего на экраны в начале 2020 года, стали кинорежиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

В каком порядке смотреть все фильмы серии «Плохие парни» по хронологии

Увлекательный сюжет, забавный юмор, а также взрывная динамика «Плохих парней» удержат внимание даже самого предвзятого зрителя. Актерская игра Уилла Смита и Мартина Лоуренса как всегда на высоте. Предлагаем насладиться остросюжетной кинолентой в правильном хронологическом порядке прямо сейчас.

1995, «Плохие парни»

Дебютный боевик рассказывает о контрастной «парочке». Зрители знакомятся с двумя напарниками-копами из Майами – Майком Лоури и Маркусом Бернеттом. Эти двое совершенно не похожи друг на друга: Маркус примерный семьянин и отец троих детишек, а Майк вырос в обеспеченной семье, он холост и живет так, как подобает королю. Внезапно бандитская группировка проникает в хранилище полиции, чтобы украсть некогда изъятые копами наркотики. План удается, преступники похищают крупную партию героина на сто миллионов долларов.

Карьера Лоури и Бернетта находится под ударом, ведь именно это дело принесло напарникам успех. Все сотрудники полицейского участка попадают под подозрение. Если через пять дней копы не уладят проблему, их отдел по борьбе с наркотиками будет закрыт. Детективам удается выйти на след Эдди Домингеса. В этот же момент начинаются убийства, остается лишь один выживший свидетель. Напарникам приходится поменяться местами, чтобы заполучить ценные сведения от Джули и в итоге успешно справиться с поставленной задачей.

2003, «Плохие парни 2»

Криминальная комедия 2003 года стала качественным сиквелом дебютной кинокартины Майкла Бэя. События происходят через восемь лет после расследования коварной кражи героина. Теперь сотрудникам полиции предстоит вести новое дело, связанное с активными поставками экстази на территорию Майами. Исследуя систему доставок психотропного вещества, напарники-детективы постепенно выходят на сборище Ку-клукс-клана. Правда, быстро выясняется, что члены ККК не сбывают товар, а являются всего лишь мелкими клиентами.

Бернетт все чаще задумывается, стоит ли ему работать вместе с Лоури. А Майк в это время тщательно скрывает романтическую связь с Сид, являющейся сестрой Маркуса. Копы еще не знают, что Сидни – агент управления по борьбе с наркотиками, которое ведет не самую честную игру. Кубинский наркобарон намеревается взять под контроль всю городскую наркосеть. Удастся ли восторжествовать закону, если на первый план вышла личная жизнь?

2020, «Плохие парни навсегда»

Заключительная часть трилогии представляет собой динамичный сиквел к двум предшествующим фильмам. Если говорить откровенно, то продолжение забавного блокбастера из девяностых зрители не особенно-то и ждали…

Контрастный дуэт, состоящий из двух офицеров отдела по борьбе с наркотиками, снова в деле. Эти ребята такие же разные, как и в дебютном боевике. У ворчуна-семьянина Бернетта рождается внук, поэтому Маркус собирается бросить опасную службу. А вот безбашенный Майк бесится из-за старческих замашек напарника. Правда, копам приходится повременить с личными разборками. Ведь вдова наркобарона выбралась из исправительного учреждения и спешит отомстить своим обидчикам. Главным героям предстоит напряженная схватка не только с преступниками, но и с берущим свое возрастом.