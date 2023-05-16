«Балет»: Рецензия Киноафиши

2021 год. Бывшая прима Главного театра страны, в 1980-х навсегда покинувшая страну, а в настоящее время – мировая легенда современного балета, хореограф Рута Майерс (Алла Сигалова) спустя сорок лет возвращается в Москву. Героиня приезжает с целью поставить нестандартный спектакль на родной сцене. Вдохнуть новую жизнь в театр Руту попросил его новый директор Игорь Корнеев (Федор Бондарчук). Вернувшись домой, героиня столкнется со своим сложным прошлым в лице бывшего возлюбленного – худрука Андрея Пронина (Игорь Гордин) и врагов, которые не упустят возможности вновь подставить ее. Рута, несмотря на свое искреннее желание принести театру пользу, показав в нем неожиданную постановку, о которой будут говорить все, становится свидетельницей заговоров и сделок, не имеющих никакого отношения к искусству.

Воспитанник Кирилла Серебренникова и актер «Гоголь-центра» Евгений Сангаджиев в 2021 году громко заявил о себе как режиссер, выпустив свой первый сериал «Happy End», посвященный изнанке вебкам-бизнеса. 18 мая в онлайн-кинотеатре Wink состоится премьера его нового проекта – «Балет». Сериал, работа над которым шла пять лет, частично снимали в Михайловском театре Санкт-Петербурга. В проекте приняли участие известные российские хореографы (Алла Сигалова и Владимир Варнава) и артисты балета ведущих театров страны. Специально для сериала Сангаджиев поставил свой собственный балет «О природе», фрагменты которого можно увидеть в «Балете». Рассказываем, чем интересен новый проект амбициозного режиссера с узнаваемым стилем, который за время продакшена претерпел множество изменений, в том числе роль главной героини Руты Майерс вместо Ингеборги Дапкунайте в итоге исполнила Алла Сигалова.

Балет

В «Балете» Сангаджиев противопоставляет свободу творчества бюрократии: Рута Майерс воплощает в себе стремление к креативному переосмыслению классического искусства, а балет, который показывают на главной сцене страны, давно превратился в ее визитную карточку, в которой нет ни полета, ни души – это лишь механическое действо, о чем говорит сын Андрея Пронина в скандальном интервью в первом эпизоде. О том, что у одного из главных национальных достояний французские академические истоки, о которых почему-то все время забывают, тоже шутят в одной из сцен. Конфликт современного и каноничного, новых веяний и традиционных ценностей красной нитью проходит через сериал. В проекте классический балет прежде всего ассоциируется с людьми, наделенными властью, – теми же олигархами, покровительствующими театру, образ которого, как отмечал Сангаджиев, собирательный.

Балет

Новость о том, что Рута планирует поставить нестандартный спектакль, приводит в бешенство некоторых высокопоставленных героев и работников театра, которых волнуют только деньги и статус. Возвращение хореографа в Москву буквально означает, что она без страха и сомнений посмела бросить вызов их привычным устоям, тем самым нарушив все планы на сезон, и принесла хаос в график спектаклей, переманив к себе лучших артистов из кордебалета.

Героиня, которая однажды, еще будучи советской примой, в импровизированном танце во время классического спектакля выразила свой протест, вновь хочет продемонстрировать свою независимость и вдохнуть новую жизнь в, как ей кажется, изжившее себя искусство, вот только мотивы ее не очень ясны. Рута, известная своим перфекционизмом и высокими требованиями – прежде всего к самой себе, – недовольна своим последним спектаклем, премьера которого прошла в Нью-Йорке, и вернулась она затем, чтобы войти в историю балета и на родине, доказав себе, что ей еще есть куда расти, а ее профессиональные возможности безграничны? Или же хореограф решила разобраться со своим прошлым, которое до сих пор не дает ей спать спокойно и провоцирует панические атаки? А может, Рута просто склонна к саморазрушению? Ведь она осознавала последствия своего решения устроить бунт в стенах театра, с которыми однажды уже столкнулась. Вопрос о причинах возвращения героини долгое время остается открытым, и разобраться в истинных мотивах бесстрашной Руты очень хочется, тем более интересно узнать, сломается ли она под давлением системы или же пойдет до конца.

Балет

В первых эпизодах еще нет обещанных крови, боли и слез, речь о которых шла в трейлере, – они посвящены выявлению несовершенств в, казалось бы, безупречном устройстве театра. Отношение артистов к своей работе давно свелось к дежурному и не особо старательному выполнению па. Они чувствуют, что люди, сидящие в зале, каждый спектакль воспринимают как нечто великое, а тяжелый труд артистов их мало волнует. Рута же вскрывает халтуру артистов и пытается пробудить в них желание жить танцем. Наряду с этими проблемами выясняется, что новый директор театра Игорь Корнеев ничего не смыслит в искусстве и даже не может припомнить ни одного балета Стравинского, но зато жаждет внести кардинальные изменения в репертуар, доставив Руту в Москву – разумеется, ради собственной выгоды.

Балет

Кроме героев Федора Бондарчука и Аллы Сигаловой, преследующих собственные цели, а также Игоря Пронина с его юношеским максимализмом, судьба театра в сериале мало кого волнует. Худрук в исполнении Игоря Гордина за годы сильно изменился и давно стал винтиком системы. Он лишь печется о своей репутации и дорожит отношениями с влиятельными людьми, поэтому снимает своего сына-солиста со всех спектаклей после рассказанной им неудобной правды о российском балете. Его жену Аллу (Ирина Апексимова), занимающуюся финансами, беспокоят только крупные контракты и увеличение прибыли за счет необоснованного повышения цен в буфете, а возвращение Руты она воспринимает как угрозу, в том числе по личным причинам. Хореограф Лариса (Елена Морозова), в молодости «бунтовавшая» на сцене вместе с героиней Сигаловой, тоже придерживается традиционного взгляда на балет и выступает против идей своей бывшей подруги, чтобы оставаться в своем безопасном и предсказуемом мире. Проведение параллели между прошлым и настоящим во взаимоотношениях Руты и ее бывших друзей поэтапно раскрывает главную мысль сериала о цикличности истории.

Балет

Помимо знакомства с эгоцентричными сотрудниками театра, в первых сериях зрителю также объясняют очевидные различия между мирами прим и девушек из кордебалета – пока одни разъезжают на Porshe и носят сумки Chanel, другие вынуждены выступать на юбилеях олигархов, где их приравнивают к представительницам эскорт-индустрии, чтобы сводить концы с концами. Танцовщиц из массовки само же руководство театра, носящее солисток на руках, буквально «продают» заинтересованным иностранцам, которые хотят провести вечер в их компании. Возможно, такое «разоблачение» внутренних изъянов балетного мира выглядит слегка преувеличенным (особенно в случае с частными представлениями для спонсоров), но что-то подсказывает, что это лишь вершина айсберга, а в реальности все куда сложнее и непригляднее.

Балет

Сангаджиев не ставил перед собой задачи шокировать зрителя, и его новый сериал в этом плане сильно отличается от скандального «Happy End». Конечно, в «Балете» есть и закулисные интриги – в одной сцене приме, в пуантах которой, вероятно, оказалось дробленое стекло, вызывают скорую. Но, в отличие от «Черного лебедя» Аронофски, вскрывающего боль и травмы танцовщиц, в своем проекте Сангаджиев уходит от внутренних конфликтов артистов и исследует, как пристальный контроль со стороны государства отражается на состоянии искусства. Нужно отдать должное режиссеру за смелость и трезвый взгляд на бюрократическую составляющую театральной сферы, но, конечно же, все ситуации в сериале – вымышленные, ведь это не документальное кино, а лишь размышление на тему.

Балет

Разумеется, сериал под названием «Балет» невозможно представить без многочисленных танцевальных сцен. В проекте такие классические спектакли, как «Лебединое озеро» и «Жизель», лаконично чередуются с чувственной и яростной современной хореографией, за которую отвечал Владимир Варнава. Но главное достоинство проекта состоит в том, что всех девушек и парней из труппы главного театра страны сыграли настоящие артисты балета и профессиональные танцоры, поэтому во время просмотра возникает ощущение, что ты наблюдаешь за настоящим спектаклем, в котором нет фальши, а каждое движение «актеров» завораживает своей продуманностью и красотой. Для Сангаджиева достоверность была принципиальной, и ему удалось воплотить на экране энергию и страсть танца, который в сериале часто куда красноречивее слов.

Балет

У «Балета» Сангаджиева есть все шансы стать эталонным сериалом в плане качества и визуализации идей. Создатели проекта сознательно отказались от излишней откровенности и эпатажа, благодаря чему он получился сдержанным, но в то же время довольно проницательным и актуальным. «Балет» умело противопоставляет энергию любви энергии разрушения и напоминает о главном: нужно прежде всего быть честным с самим собой и никогда не отрекаться от того, что тебе по-настоящему дорого, что бы ни предлагали взамен.