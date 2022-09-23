«Монстр: История Джеффри Дамера»: Рецензия Киноафиши

Новый мини-сериал Райана Мерфи рассказывает об американском маньяке Джеффри Дамере, известном также как Милуокский каннибал. С 1978-го по 1991-й год он убил семнадцать мужчин и мальчиков.

Криминальная драма «Монстр: История Джеффри Дамера», вышедшая на платформе Netflix, хоть и касается неизвестных фактов из биографии Дамера, все же сосредотачивается на историях его жертв, большинство из которых были афроамериканцами и гомосексуалами. Пилотный эпизод снял Карл Франклин, а остальные девять – Пэрис Барклай («Хор») и Джанет Мокк («Голливуд»). Джеффри Дамера, монстра из города Милуоки, играет Эван Питерс, талисман «Американской истории ужасов» и обладатель «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в детективном сериале «Мейр из Исттауна».

«Монстр: История Джеффри Дамера» с первого эпизода обличает расовую дискриминацию в Америке 1991 года. Сериал начинается с выпуска новостей, в котором говорят об избиении полицейскими их коллеги-афроамериканца, работавшего под прикрытием. Эпизод показан глазами соседки Дамера, которую сыграла Ниси Нэш («Когти»). Гленда Кливленд постоянно слышит странные звуки и трупный запах из вентиляционного отверстия. Она видела, как Дамер выбрасывал на помойку «кучу несвежего мяса» и подозревает, что он – убийца. Этот момент описан в документальных фильмах про маньяка – соседи Дамера год жаловались на вонь и крики, доносящиеся из его квартиры, но полиция никак не реагировала, потому что заявившие об этом люди были темнокожими.

«Монстр: История Джеффри Дамера»

Криминальный сериал Мерфи намеренно лишен интриги. Дамера арестовывают в первой же серии, когда полиция находит в его холодильнике человеческие останки. Создатели сериала посчитали, что о зверствах маньяка и их причинах и так снято достаточно документальных фильмов. Райан Мерфи («Поза», «Американская история ужасов») и Иэн Бреннан («Политик») хотели, чтобы люди помнили молодых людей и подростков, которых он убил, а не самого Дамера. Поэтому даже в эпизодах, рассказывающих о личности маньяка, больше времени уделяется историям парней и мальчиков, чьи жизни он забрал. Мерфи постарался, чтобы зритель как можно больше узнал о том, какими людьми были жертвы маньяка и о чем те мечтали – кто-то хотел стать моделью или поступить в университет, а другие посвящали себя заботе о близких. Многие эпизоды сосредотачиваются на семьях погибших, их жизни до и после трагедии. Сцены, в которых показывают, как они переживают горе, самые тяжелые в сериале.

«Монстр: История Джеффри Дамера» – это качественный сериал в жанре тру-крайм, разоблачающий пороки американского общества. Маньяк здесь – скорее второстепенный персонаж, а главная героиня – Гленда Кливленд, бесстрашная соседка Дамера, которая несколько лет следила за ним, рискуя жизнью, пыталась доказать полиции, что за стеной живет убийца, и даже рассказала о своих подозрениях в интервью местной газете. Но она афроамериканка, поэтому копы верили небылицам Дамера, который притворялся хорошим парнем. У полицейских были все основания, чтобы его задержать, – пятна крови на матрасе, трупный запах в квартире, обнаженные фотографии пропавших парней, а также показания спасшихся молодых людей, которых маньяк спаивал и пытался убить, но их полицейские проигнорировали, ведь те были афроамериканцами. Выбирая себе жертв, именно на это Дамер и рассчитывал. Даже когда копы находят четырнадцатилетнего подростка-лаосца, сбежавшего от маньяка, они верят словам маньяка о том, что мальчику исполнилось восемнадцать, и не просят ребенка показать паспорт. Тем более полиция знала, что Дамер уже привлекался за сексуальное насилие над братом подростка.

«Монстр: История Джеффри Дамера»

Хронология в сериале спутанная, как сознание самого маньяка, – из 1991 года, когда убийцу поймали, зритель отправляется в 1959-й, а затем в 1977-й и снова в 1991-й. Вскользь упоминается детство Дамера – учась в школе, он проявлял ненормальный интерес к препарированию мертвых животных в гараже. После армии, работая медбратом, воровал пакетики с донорской кровью и пил ее. Многие люди из окружения Дамера видели, что у него явные проблемы, – его отец, мама, бабушка, учителя, коллеги, но никто ничего не делал. Это гнетущее ощущение полной безнаказанности и бессилия не покидает все десять серий. Сериал не ставит перед собой задачи раскрыть причины жестокости маньяка – во время допроса Дамер прямо говорит:

«Я всегда таким был».

Самое пугающее в Дамере Эвана Питерса – это то, как он мимикрирует под обычного парня, когда нужно. Маньяк играет разные роли в зависимости от того, с кем общается. Для полиции изображает замкнутого парня и «хорошего квартиранта», не представляющего угрозы. Для молодых людей, с которыми Дамер знакомится в клубах, он загадочный арт-фотограф Джефф, который предлагает им сделать портфолио. Маньяк легко внедряется в безопасную для своих жертв среду, и те проникаются к нему доверием. Он специально селится в неблагополучном районе Милуоки, где живут темнокожие, чтобы «было проще охотиться». По своей природе Дамер – психопат, лишенный эмпатии. Безумие убийцы в каждой серии прогрессирует, а от всегда спокойного тихого голоса Эвана Питерса по спине бегут мурашки.

«Монстр: История Джеффри Дамера»

Сериал рассказывает о «деяниях» Дамера без особых подробностей. У него нет задачи напугать вас шокирующими деталями убийств – куда страшнее расизм, который «мешал» милуокской полиции поймать маньяка целых тринадцать лет.

«Монстр: История Джеффри Дамера» – не только криминальная, но и социальная драма, в которой градус равнодушия полицейских и семьи убийцы просто зашкаливает. В финале Гленда пытается добиться того, чтобы жертвам Дамера посвятили небольшой мемориальный парк. Его так и не открыли. Но благодаря этому сериалу мир вспомнит о тех, кого убил Милуокский монстр, а не о нем самом.