«Ректор»: Рецензия Киноафиши

Сколько федеральных программ для молодых специалистов действует сейчас — не сосчитать. Но, пожалуй, главной из них остается программа по созданию кино- и сериального контента, которая заглянет своим объективом во все сферы деятельности и найдет там интересную историю. А для реализации этой программы привлечет тех самых молодых специалистов, чтобы получить качественный междисциплинарный продукт. Таким продуктом стал новый 8-серийный проект «Ректор», который в комической форме показывает изнутри жизнь серьезного НИУ и его ну очень серьезных сотрудников во главе с Лаврентием Семенычем — собственно, ректором.

Ректор

Конечно, программы «Молодые ректоры», которая запускает эту карусель биохимических реакций, пока что не существует. Но кто знает, может, победитель курса «Сценарий сериала» творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB Роман Мельников внедрил в свой пилот известные ему инсайды, как Стивен Спилберг в 2002 году показал всему миру экраны, на которых можно будет увеличивать и уменьшать изображение движением пальцев и перетаскивать иконки. А чуть позже аналогичный тип взаимодействия с гаджетом уже прочно вошел в нашу жизнь. Как бы там ни было, идею Романа взяли уже опытные сценаристы и доработали до многосерийной драмеди о молодом ученом, который волей случая становится ректором, хотя больше всего на свете он хочет изобрести лекарство от страха. А вот эти вот бумажки…

Предметов исследования в проекте сразу несколько. Дано: классический молодой ученый, невротик, не приспособленный к жизни в социуме и измеряющий все исключительно в рамках научного эксперимента. Лучший друг ученого, тоже умный, но не такой гений, зато идеальный проводник первого в обычный мир. Типичный управленец-коррупционер, который пока что возглавляет НИУ и пользуется случаем, чтобы повесить все свои экономические преступления на «глупенького» ставленника. Его верная и коварная помощница, которая еще преподнесет сюрпризы. Две девушки, которые претендуют на внимание ректора: сердце и разум, страсть и надежность, блондинка и… еще одна блондинка. И конечно, двое представителей власти, которые эффектно борются с экономическими преступлениями в этом учреждении. Не надо быть химиком, чтобы понять, что коктейль получается термоядерный. Ведь личные проблемы каждого персонажа неизменно влияют на их состояние на работе, а на работе они проводят большую часть времени.

Ректор

Поставить эту комедию химических соединений взялся Роман Фокин. Он уже погружался в мир ученых людей в сериале «Психологини» и изучал пацанскую философию в проекте «Тяни, Сундук!». «Ректор» довольно удачно совместил эти два предмета и представляет собой динамичную городскую комедию с ярко выраженным научным элементом. При этом решение своей задачи Роман выбрал, что называется, классическое. Его сериал — это наследник советских комедий в стиле «Большой перемены». Где учебный или научный процесс показан чуть гротескно, а сами персонажи по-театральному выразительны. Они не играют жизнь, они играют самые яркие ее моменты, именно поэтому у зрителя просто не остается шансов заскучать. Количество событий в каждой 25-минутной серии превышает количество событий в фильме «Дюна. Часть 2», который длится почти три часа. Но при такой плотной сбойке и утрированности персонажей ситуации, в которых они оказываются, и реакции, которые они выдают, оказываются максимально житейскими. В конце концов, у кого из нас не потели ладошки, когда рядом оказывался объект иррационального по человеческим меркам, то есть животного интереса и вожделения?

Интереснее всего, что воплотил образ молодого тревожного ученого Владимир Канухин. Безусловно, в стиле проекта, он — молодая звезда. Но после его триумфального появления в сериале «Конец света» Канухин со своей острой внешностью ассоциировался с чем-то коварно-инфернальным. А его Лавруша, Лаврик, Лаврентий — это просто чудо в маминой жилетке. В нем есть что-то от Шурика, а что-то от персонажей Уэса Андерсона или даже от самого Уэса Андерсона с его прической и твидом. И когда его организм не в состоянии выработать достаточное количество кортизола, хочется включить «мамин режим», чтобы просто успокоить парня, — вот настолько он убедительно играет.

Ректор

Таким же канонично-узнаваемым оказывается и предыдущий ректор-злодей в исполнении Михаила Горевого. Он словно Блофельд, которого после первых фильмов о Бонде пародировали и в «Бриллиантовой руке», и в «Приключениях капитана Врунгеля». То есть опять же, наш, родной, узнаваемый персонаж, который активно потирает руки, когда шалость удалась. При этом от него все равно веет опасностью, как и от великолепной Елены Морозовой в роли стального финансового аналитика, и от редкого в кино Даниила Спиваковского, чей мягкий образ следователя обещает жесткие неприятности всем нарушителям закона. Их всех объединяет важнейшая черта — все персонажи в этом сериале немного одержимы. И их демоны вырываются наружу ровно в тот момент, когда оператор Константин Панасюк наводит на них объектив.

Но, пожалуй, самой главной удачей проекта стала исполнительница роли объекта ученого воздыхания Анастасия Шукевич. Говорят же, что пары с годами мимикрируют друг под друга. Анастасия и Владимир, кажется, с первой совместной сцены показывают уникальное сходство. Это словно две половинки одного целого, но при таком совпадении, практически как у близнецов, им удается сохранить градус любовного напряжения. Каждая их встреча искрит, подтверждая, что реакция между двумя элементами вошла в самую активную, пиковую стадию.

Ректор

И так становится понятно, что «Ректор» — это снова и снова проект про любовь. Которая, разумеется, служит лучшим лекарством от всех болезней, а также от страха, нервов и всего того, что мы так не любим в себе самих. Но этот сериал настолько насыщен мельчайшими деталями из реального НИИ, где проходили съемки. Он настолько сыплет научной терминологией и так подробно перечисляет список проблем, с которыми сталкиваются ученые, всегда и до сих пор, что назвать его только романтической комедией было бы научной ошибкой. Это нескучное погружение в жизнь НИУ. Это подтверждение и развенчание стереотипов о людях науки и точных цифр. А еще это просто смешные шутки для почти всех возрастов. Оттого можно сразу закладывать часа 3 на просмотр этого сериала: остановиться смотреть получится только ради перерыва на чай.