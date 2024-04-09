«Франклин»: Рецензия Киноафиши

1776 год. Континентальный конгресс 13 штатов, недавно объявивших о своей независимости от Великобритании, отправляет своим представителем во Францию Бенджамина Франклина (Майкл Дуглас) — книгопечатника, издателя, журналиста, публициста, масона, ученого и общественного деятеля, лицо которого знакомого всякому, кто хоть раз держал в руках или имел счастье видеть 100-долларовую американскую купюру. Будущему отцу-основателю США к этому моменту уже 70 лет. Он мучается от подагры и кажется бесконечно уставшим.

Во Францию Франклин прибывает с внуком Темплом (Ноу Джуп) — смышленым, но несколько бесхарактерным и поверхностным юношей, к которому очень привязан (с избегающим глубоких чувств Франклином это случалось не часто). Мальчик, стоящий на пороге взросления, служит ему секретарем и напоминает об обиде, нанесенной его сыном Уильямом, отцом Темпла, который в конфликте с короной принял сторону англичан и теперь томится в американском заключении, что, разумеется, отбрасывает тень на имя Франклина и позволяет его многочисленным врагам по делу революции уличать его в игре за обе стороны.

А в стране-шестиугольнике, напротив, Франклина любят, кажется, все. Простой народ ценит его за открытость, непосредственность и нелепую меховую шапку, философы и физиократы — за тонкий и наблюдательный ум, владелицы салонов — за производимые им в промышленных масштабах витизмы и остроумие, а министр иностранных дел Франции граф Верженн (Тибо де Монталамбер) — за возможность наконец попортить кровь своим извечным соперникам — англичанам, которые совсем недавно вышли победителями из Семилетней войны.

Франклин

Дела на фронте у американских революционеров складываются не лучшим образом. Вскоре после прибытия Франклина в Европу англичане захватывают Филадельфию — в то время столицу США. Надежда остается только на помощь — причем безвозмездную — от Франции. Франклину предстоит убедить Версаль признать новую американскую республику и заключить с ней военный союз против Великобритании. В этом ему помогут Темпл, впрочем, немало его отвлекающий от государственных дел, давний друг доктор Эдвард Бэнкрофт (Дэниэл Мейс), знаменитый драматург Бомарше (Ассаад Буаб) и богатый торговец Жак де Шомон (Оливье Клавери), надеющийся на заключение выгодных контрактов с новым государством.

В общем, экспозиция «Франклина», поставленного по книге Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки», опубликованной в 2005 году, весьма насыщенна и требует многословного пересказа, по сути им и являясь. Сюжет довольно точно следует по следам исторических событий и в этом отношении походит на любовно выписанную к ним иллюстрацию. Разумеется, некоторые второстепенные ее герои, вроде Бенни Бейча, другого внука, взятого Франклиным в Европу, или остальных американских эмиссаров в Париже, вроде Сайласа Дина, были вымараны, но главным отличием от действительности кажется вопиюще густая растительность Майкла Дугласа, процветающая на том месте, где у Франклина красовалась лысина.

Франклин

Среди отцов-основателей Франклин выглядит самым сердечным и человечным. Его «Альманах бедного Ричарда» служил сдобренной юмором апологией одновременно философии здравого смысла, ценностей среднего класса и той самой протестантской этики, что полагала труд и достаток духовным достоинством (неслучайно он выводил свою фамилию от староанглийского frankeleyn, что означало класс свободных ремесленников и торговцев). Франклин, избегавший открытых конфликтов, полагался на мягкую силу, в отличие от своего непримиримого соратника Джона Адамса (Эдди Марсан) — человека жесткого, несдержанного и привыкшего требовать, а не договариваться. Последнему, к слову, посвящен одноименный мини-сериал HBO с Полом Джиаматти в главной роли — интересно наблюдать, как вместе с героем повествования меняются акценты и симпатии создателей.

Религиозный Адамс — к слову, будущий президент США — уличал Франклина, сын и внук которого родились вне брака, во всех смертных грехах, что, впрочем, было правдой лишь отчасти. Этой стороне его жизни уделяется немало внимания. Франклин, несмотря на возраст, был известен фривольностями (особенно по меркам пуритан) и игривостью манер, снискав симпатии — впрочем, весьма платонических — сразу двух парижских дам: мадам де Брийон (Людивин Санье) и мадам Гельвеций (Жанна Балибар), вдове Клода Гельвеция.

Франклин

Создателям сериала — режиссеру Тиму Ван Паттену, сценаристам Кирк Эллису и Говарду Кордеру — удалось воссоздать характер Франклина, обаятельно сыгранного Майклом Дугласом, по многочисленным оставленным им текстам. Его реплики часто цитируют им же написанные письма, но проникнуть за пределы самостоятельно созданного им мифа о чудаковатом философе, заклинающем молнии и не расстающемся с меховой шапкой для увеселения толпы, им все же не удалось. Впрочем, такой цели они явно перед собой не ставили. За пределы личности Франклина повествование отлучается разве что для рассказа о приключениях Темпла — довольно однообразных, предсказуемых и кажущихся ненужными (если коротко, он проникается богемной жизнью высшей французской аристократии).

Bref, «Франклин», если вы не большой поклонник литературных биографий, послужит замечательным кратким пересказом тех 10 лет, что он провел во Франции, в которую прибыл агентом не признанной никем в мире кучки сепаратистов, а покинул послом новой могучей державы, воплотившейся в жизнь мифом о земле, где человек может жить свободно. Мифом, который жив и по сей день.