Выиграй приз с символикой фильма «Трансформеры: Последний рыцарь» от Централ Партнершип

С 22 июня на экраны выходит новый блокбастер «Трансформеры: Последний рыцарь».

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского лорда (сэр Энтони Хопкинс) и профессора из Оксфорда (Лора Хэддок). Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

Ответьте на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма. (Все футболки размера мужской М)

В викторине могут участвовать все жители РФ!

Победители:

danea_9_99@*** Москва

georgi.krmoyan@*** Астрахань

cspartanec@*** Краснодар

lucky154rus13@*** Новосибирск