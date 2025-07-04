Терон похожа на Фриске в «Дозоре» — и это чуть ли не единственный плюс: что не так с «Бессмертной гвардией 2» от Netflix

Вышла «Бессмертная гвардия 2» — и после его просмотра сразу хочется сказать: Netflix, ты можешь лучше! Первая часть в 2020-м году звезд с неба не хватала, но это был достойный экшен с харизматичными героями и попыткой в серьезные темы. Тут же — вроде все на месте: Шарлиз Терон и Кики Лэйн возвращаются, добавляется звездная Ума Турман, динамика боев на высоте. Но чего-то… не хватает.

Сценарий, увы, поехал по проторенной дорожке и не удивляет. Сюжет кажется местами предсказуемым, диалоги скучноваты, а злодейка — не более чем тень на фоне великолепной Шарлиз. В итоге, после впечатляющего открытия с потрясающей сценой на роскошной вилле, фильм сдувается. Погони и драки есть, но драйва прежнего уже нет. Не удивляет.

Плюсы? Конечно, Терон и Лэйн снова в форме, и химия между ними добавляет тепла в картину. Взаимоотношения персонажей (особенно с возвращением старых лиц) худо-беодно поддерживают интерес, а некоторые боевые сцены — настоящие жемчужины. Но их слишком мало, чтобы советовать фильм, например, поклонникам «Рейда».

Минусы? Сценарий и режиссура здесь на уровне «мы что-то сняли для галочки», но без души и изюминки первой части. Злодейка Ума Турман — слишком карикатурная, потенциал явно не раскрыт, а эмоциональные моменты пытаются донести до зрителя чересчур уж шаблонным путем — «вот тут вам надо погрустить, вот тут заплачьте».

В итоге, если хотите просто посмотреть неплохой боевик с крутыми актрисами и не требуете сюжета уровнем «ну хотя бы чуть выше среднего можно, а?» — смело включайте. Но если ждали взрывного продолжения с новыми фишками и эмоциональными качелями, «Бессмертная гвардия 2» скорее разочарует.

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