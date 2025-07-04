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Таноса в «Игре в кальмара 3» зрителям показали лишь в видении: хотя весь сезон был скорее жив, чем мертв

4 июля 2025 10:52
Танос

Он легенда.

Netflix снова играет с нашей психикой — третий сезон «Игры в кальмара» не только срывает покровы, но и оживляет мертвецов. Тот самый Танос — безбашенный, яркий, разрушающий любую сцену своим безумным присутствием — вернулся.

Но не как игрок, а в виде галлюцинации. Но что если мы скажем вам, что он был жив весь сезон?

Живее всех живых

Да, Танос официально погиб во втором сезоне, в дикой и жестокой драке в туалете. Но сериалу не нужно воскрешать его буквально. Его достаточно вспомнить.

Таноса в «Игре в кальмара 3» зрителям показали лишь в видении: хотя весь сезон был скорее жив, чем мертв

Третий сезон даёт это воспоминание в самой жуткой форме: на последних играх, когда герои уже на грани, Мин-су видит Таноса, висящего над бездной. Он просит помощи, а потом начинает смеяться. Как будто говорит: «Ты — следующий».

Таноса в «Игре в кальмара 3» зрителям показали лишь в видении: хотя весь сезон был скорее жив, чем мертв

Танос — это вирус, заразивший сразу несколько игроков. Его можно сравнить с газом Джокера из DC, после которого на лицах людей застывала улыбка, а мозги были набекрень.

Тень, которую не прогнать

Даже до своей галлюцинаторной сцены Танос — везде. Его друг Нам-гю берёт на себя его роль: он надевает тот же крест, принимает его таблетки, вплетает идиотские фразы на английском не к месту.

Таноса в «Игре в кальмара 3» зрителям показали лишь в видении: хотя весь сезон был скорее жив, чем мертв

Мин-су, наоборот, загнан, сломлен, мечется между страхом и местью. Он крадёт у Нам-гю ожерелье Таноса, чтобы наконец стать тем, кто причиняет боль, а не терпит. Но выходит только страшнее: перед смертью к нему является сам Танос, будто продолжая издеваться над беднягой. Рэпер с фиолетовыми волосами стал проклятьем.

Таноса в «Игре в кальмара 3» зрителям показали лишь в видении: хотя весь сезон был скорее жив, чем мертв

Лучший игрок

Он убил больше дюжины человек (в том числе косвенно), был лидером малой фракции, делал игру хаотичной и непредсказуемой. И всё равно вылетел во втором сезоне, не дойдя до финала, но стал культовым персонажем и любимцем публики. И тот факт, что его показали аудитории после смерти, как и прочих культовых игроков, это лишь доказывает.

Таноса в «Игре в кальмара 3» зрителям показали лишь в видении: хотя весь сезон был скорее жив, чем мертв

Уже все выучили — Нам Гю, а не Нам Су: но на эти 7 вопросов по «Игре в кальмара» ответят лишь внимательные (тест).

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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