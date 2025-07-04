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Netflix упустила шанс: аниме спин-офф о Ребекке из Cyberpunk уже вряд ли увидит свет

4 июля 2025 09:54
Netflix упустила шанс: аниме спин-офф о Ребекке из Cyberpunk уже вряд ли увидит свет

Любимица публики не появится на экранах.

Взрывная, безбашенная, без страха и тормозов — она запомнилась фанатам не меньше, чем сам Дэвид Мартинес. И вот наконец-то появилась надежда узнать о героине «Киберпанк: Бегущие по краю» больше.

CD Projekt RED и Dark Horse Comics официально анонсировали мангу Cyberpunk: Edgerunners – MADNESS. Это мрачный приквел о детстве Ребекки, где ей вместе с братом Пиларом и отцом предстоит пройти через предательство, боль и выжить в том самом Найт-Сити, где слабых стирают в пыль.

Netflix упустила шанс: аниме спин-офф о Ребекке из Cyberpunk уже вряд ли увидит свет

Что известно о манге

Манга выходит в феврале 2026 года, но первые главы уже покажут на Anime Expo и Comic-Con. В истории будет много личного — не только пушки и неон, но и сломанная семья, и некий загадочный незнакомец, способный перевернуть всё.

Netflix упустила шанс: аниме спин-офф о Ребекке из Cyberpunk уже вряд ли увидит свет

Сценаристом стал Бартош Штыбор, креативный директор Cyberpunk 2077, так что в канон история впишется без швов. Но тут главное другое…

Это могло стать идеальным аниме

Это почти исключает появление полноценного аниме-приквела о Ребекке. Манга забрала эту нишу — значит, Netflix либо пойдёт дальше и снимет адаптацию другой истории, вне команды Мартинеса.

Netflix упустила шанс: аниме спин-офф о Ребекке из Cyberpunk уже вряд ли увидит свет

Надежда, конечно, теплится. CD Projekt уже подтвердили, что Netflix работает над новым анимационным проектом во вселенной Cyberpunk. Подробностей нет, но ходят слухи, что это может быть спин-офф или продолжение. Не исключено, что нас ждёт возвращение Люси — либо вообще история о других нетранерах.

Netflix упустила шанс: аниме спин-офф о Ребекке из Cyberpunk уже вряд ли увидит свет

А пока мы ждём, манга станет единственным шансом вновь увидеть Ребекку в действии. Если Netflix включится в процесс, то адаптация будет возможна спустя годы, после выхода манги. Напомним, что у Edgerunners на Rotten Tomatoes 100% положительных отзывов, и фанаты всё ещё обсуждают ее финал.

3 сезон «Поднятия уровня» можно больше не ждать: этот мини-сериал Netflix порвет Джин-Ву как тузик грелку.

Фото: Кадр из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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