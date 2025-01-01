Разыгрываем призы к фильму «Молчание ангелов»

31 августа в прокат выйдет остросюжетный фильм «Молчание ангелов».

Город потрясает серия жестоких убийств молодых девушек маньяком, получившим прозвище «Создатель ангелов». Переживающая личную трагедию детектив Лаура вместе с циничным напарником возвращается к работе, чтобы выйти на след преступника. Однако она не представляет, чем это дело обернется для нее.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте детективную настольную игру от компании МосИгра серии Culinario Mortale. На 2-3 часа она перенесёт вас в детективную историю, в которой у каждого участника будет своя роль.

Победителей определит наш робот 8 сентября.

Победители:

miss-tunr***@yandex.ru; olgagrigorev***@gmail.com; julia-leonov***@yandex.ru.