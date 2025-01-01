Разыгрываем призы к фильму «Круче некуда»

Меню
Дата окончания викторины: 26 июля 2023 11:12
Не пропустите в кино новый боевик с Джеки Чаном!

13 июля в прокат выходит комедийный экшн «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой в главных ролях.

В будущем битвы за нефть захватили весь мир. Когда команда международных преступников захватывает заложников, чтобы провернуть крупнейшее ограбление, только два человека оказываются в силах остановить их. Это два наемника по разные стороны конфликта, их план совершенно безумен, но они должны прорваться через град пуль и песчаные бури. Даже если терпеть друг друга не могут.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – бутылку для воды и бафф.

Победителей определит наш робот 26 июля.

Победители:

gergishano***@mail.ru; b***@mail.ru; key-bondar***@yandex.ru

Викторина окончена
