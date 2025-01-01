Разыгрываем призы к мультфильму «Величайший детектив-паук»

2 марта в прокат выходит приключенческий мультфильм «Величайший детектив-паук».

Инспектор Сан – паук и величайший детектив в мире насекомых. Его смекалке, неординарности и безупречному стилю позавидовал бы сам Эркюль Пуаро. После поимки своего заклятого врага герой летит в долгожданный отпуск, но прямо на роскошном авиалайнере сталкивается с самым загадочным делом в своей карьере. Теперь мастеру на все лапки предстоит распутать грандиозную паутину лжи.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор с символикой мультфильма, в который входит детский цифровой фотоаппарат, магнитный пазл и наклейки.

Победителей определит наш робот 12 апреля.

Победители:

ket5***@mail.ru ps-st***@gmail.com tasya_ershov***@mail.ru