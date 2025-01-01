Разыгрываем призы к мультфильму «Снежная королева: Разморозка»

16 февраля в прокат выходит мультфильм «Снежная королева: Разморозка».

Волшебные миры ждет разморозка! Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Упс! Теперь чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лёд.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пазл и раскраску с любимыми героями мультфильма.

Победителей определит наш робот 12 апреля.

Победители:

