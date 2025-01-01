Меню
Разыгрываем призы к мультфильму «Снежная королева: Разморозка»

Дата окончания викторины: 12 апреля 2023 09:15
Не пропустите в кино новые приключения любимых героев!

 

16 февраля в прокат выходит мультфильм «Снежная королева: Разморозка».

Волшебные миры ждет разморозка! Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Упс! Теперь чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лёд.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пазл и раскраску с любимыми героями мультфильма.

Победителей определит наш робот 12 апреля.

Победители:

79995267***@ya.ru murka***@yandex.ru svetlan4i***@mail.ru

Викторина окончена
