Разыгрываем призы к мультфильму «Снежная королева: Разморозка»

16 февраля в прокат выходит мультфильм «Снежная королева: Разморозка».
Волшебные миры ждет разморозка! Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Упс! Теперь чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лёд.
