Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Дата окончания викторины: 15 февраля 2023 09:58
Новый фильм Гая Ричи уже в кино!

12 января в прокат вышел комедийный экшн «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна» получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону – судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Свет, камера, экшн!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор шпионских носков.

Победителя определит наш робот 15 февраля.

Победитель:

petsh1***@mail.ru

Викторина окончена
