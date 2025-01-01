Разыгрываем призы к фильму «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
Новый фильм Гая Ричи уже в кино!
12 января в прокат вышел комедийный экшн «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.
Элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна» получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону – судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Свет, камера, экшн!
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор шпионских носков.
Победителя определит наш робот 15 февраля.
Победитель:
petsh1***@mail.ru
Викторина окончена