Разыгрываем призы к фильму «Не говори никому»

29 сентября в прокат выходит фильм «Не говори никому».

Во время отпуска в Италии молодая семья знакомится с приятной парой с немым ребенком. Несколько месяцев спустя они получают неожиданное приглашение посетить загородный дом. Выходные превращаются в настоящий кошмар, когда выясняется, что их новые друзья совсем не те, за кого себя выдают.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте настольную игру «Я НИКОГДА НЕ».

Победителей определит наш робот 10 октября.

Победители:

kar_ogu***@mail.ru natali197***@yandex.ru crone***@mail.ru