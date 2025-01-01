Разыгрываем призы к фильму «Род мужской» от кинопрокатной компании «Вольга»
Не пропустите в кино британский психологический хоррор!
23 июня в прокат выходит новый фильм Алекса Гарланда «Род мужской».
Недавно овдовевшая Харпер уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать...
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте бейсболку и кардхолдер с логотипом фильма, который выпускает кинопрокатная компания «Вольга».
Победителей определит наш робот 5 июля.
Победители:
app_rus***@mail.ru
kanevgen***@yandex.ru
Викторина окончена