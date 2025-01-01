Разыгрываем призы к фильму «Род мужской» от кинопрокатной компании «Вольга»

Меню
Дата окончания викторины: 5 июля 2022 09:19
Не пропустите в кино британский психологический хоррор!

23 июня в прокат выходит новый фильм Алекса Гарланда «Род мужской».

Недавно овдовевшая Харпер уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте бейсболку и кардхолдер с логотипом фильма, который выпускает кинопрокатная компания «Вольга».

Победителей определит наш робот 5 июля.

Победители:

app_rus***@mail.ru

kanevgen***@yandex.ru

Викторина окончена
