Разыгрываем призы к премьере второго сезона «Эпидемии»

Дата окончания викторины: 15 июня 2022 12:14
Не пропустите продолжение популярного сериала!

30 мая на канале ТНТ стартует показ второго сезона фантастической драмы «Эпидемия».

В новом сезоне, едва оправившись от смерти Ани, герои с трудом переживают зиму в карельских лесах. Однако обстоятельства вынуждают их покинуть убежище. На пути они встречают группу молодых людей под предводительством бывшего чистильщика Жени, и все вместе отправляются в лагерь беженцев в Европе. Но это направление тоже оказывается закрытым, и герои меняют курс на Соловецкий монастырь, преодолевая новые испытания и встречая выживших. Удастся ли им найти место, куда не добралась эпидемия?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте брендированный поднос на ножках и кепку.

Победителей определит наш робот 15 июня.

Победители:

ruzakowa.nata***@yandex.ru anna_us***@gmail.com

Смотрите второй сезон сериала «Эпидемия» – с 30 мая в 22:00 на ТНТ!

