Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем подарочный бокс к книге «Семь мужей Эвелин Хьюго»

Разыгрываем подарочный бокс к книге «Семь мужей Эвелин Хьюго»

Дата окончания викторины: 10 июня 2022 10:38
Разыгрываем подарочный бокс к книге «Семь мужей Эвелин Хьюго»

Насладитесь атмосферой старого Голливуда!

Этой весной в книжных магазинах появилась долгожданная новинка: роман Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго» от издательства Inspiria. Примечательно, что главная героиня воплотила в себе образы сразу нескольких голливудских див – Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Авы Гарднер.

О чем книга?

Ведущая затворнический образ жизни легенда старого Голливуда Эвелин Хьюго объявляет, что готова представить публике свои мемуары. Всю ее карьеру сопровождали загадки, сенсации и многочисленные скандалы. Мир жаждет узнать историю иконы кинематографа из первых уст. Осталось выбрать человека, которого допустят к работе с кинозвездой. Удивительно, но доверенным лицом Эвелин выбирает никому не известную сотрудницу глянцевого журнала Моник Грант. Они не знакомы, никогда не встречались, разве что отец Моник когда-то работал в сфере кино. Моник обескуражена свалившейся на нее внезапной популярностью. И ее первая встреча с Эвелин Хьюго лишь добавляет вопросов.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте подарочный бокс, в который входит книга «Семь мужей Эвелин Хьюго», мини-статуэтка «Оскар», закладка, обращение от Эвелин Хьюго и маска от ART&FACT.

Победителей определит наш робот 10 июня.

Победители:

olgagrigor***@gmail.com 79601869***@yandex.ru

Викторина окончена
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше