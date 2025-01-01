Угадайте, чья футболка: Киноквиз с ЯМАЙКОЙ

Меню
Дата окончания викторины: 24 декабря 2021 10:47
Проверьте свою внимательность и выиграйте эксклюзивные призы!

Если при просмотре фильмов и сериалов вы часто думаете: «Мне нужна такая футболка», то этот квиз для вас! Наши друзья из принтерии «ЯМАЙКА» печатают на футболках и толстовках то, что хотите вы, и вместе с ними мы объявляем совместный конкурс!

Вам понадобится вся ваша внимательность и немного удачи! Угадайте, герои каких культовых фильмов носили футболки, показанные ниже, и выиграйте набор одежды с уникальными принтами.

Победитель получит комплект из толстовки, свитшота и футболки с принтом на свой выбор. Доставка по РФ бесплатная.

Одного счастливчика выберем рандомно 24 декабря.

Футболка с индивидуальным принтом - отличный подарок к Новому году. Закажите персональные подарки для своих друзей в «ЯМАЙКЕ»: напечатайте любимые цитаты или моменты из фильмов, яркие фотографии, новогодние иллюстрации или ваши собственные рисунки!

Для наших подписчиков «ЯМАЙКА» приготовила специальный бонус. Заказать футболки и толстовки с вашим дизайном можно в онлайн-конструкторе со скидкой -15% по промокоду КИНОАФИША.

Победитель:

okhaltu***@mail.ru

Викторина окончена
