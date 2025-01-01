Меню
Всё, что вы хотели знать о «Человеке-пауке»: разыгрываем комиксы от магазина «28-ой»

Дата окончания викторины: 22 декабря 2021 10:13
Не пропустите возвращение Питера Паркера на большие экраны!

16 декабря в прокат выйдет долгожданный супергеройский блокбастер Marvel «Человек-паук: Нет пути домой».

Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.

По этому случаю Киноафиша и магазин комиксов «28-ой» запускает щедрый розыгрыш. Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте один из комиксов из вселенной «Человека-паука»:

«Удивительный Человек-паук. Вызов. Том. 1»

«Гражданская война»

«Рыцари Marvel. Человек-паук»

«Паучьи миры» и «Паукогеддон»

«Совершенный Человек-паук. Омнибус»

«Паучок. Первый день»

Победителей определит наш робот 22 декабря.

vitalik16***@mail.ru; professor***@mail.ru; adresvasheypoc***@yandex.ru; fitz3***@yandex.ru; grayer***@mail.ru; petrov_vodk***@mail.ru

