Всё, что вы хотели знать о «Человеке-пауке»: разыгрываем комиксы от магазина «28-ой»

16 декабря в прокат выйдет долгожданный супергеройский блокбастер Marvel «Человек-паук: Нет пути домой».

Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.

По этому случаю Киноафиша и магазин комиксов «28-ой» запускает щедрый розыгрыш. Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте один из комиксов из вселенной «Человека-паука»:

«Удивительный Человек-паук. Вызов. Том. 1»

«Гражданская война»

«Рыцари Marvel. Человек-паук»

«Паучьи миры» и «Паукогеддон»

«Совершенный Человек-паук. Омнибус»

«Паучок. Первый день»

Победителей определит наш робот 22 декабря.

Победители:

vitalik16***@mail.ru; professor***@mail.ru; adresvasheypoc***@yandex.ru; fitz3***@yandex.ru; grayer***@mail.ru; petrov_vodk***@mail.ru