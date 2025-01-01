Меню
Разыгрываем призы к мультфильму «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Разыгрываем призы к мультфильму «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Дата окончания викторины: 21 октября 2021 09:54
Разыгрываем призы к мультфильму «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Новые приключения самой мрачной семейки уже в кино!

14 октября в прокат выходит мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий тур».

Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов с символикой мультфильма.

Разыгрываем призы к мультфильму «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Победителей определит наш робот 25 октября.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

14sterv***@rambler.ru; meowt***@mail.ru; kvasova_juli***@mail.ru; crrraz***@yandex.ru

Викторина окончена
