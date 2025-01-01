Разыгрываем призы к мультфильму «Пушистые спасатели»

30 сентября в прокат выходит мультфильм «Пушистые спасатели».

Мэгги, ленивый пушистик, вскоре после таинственного исчезновения своего мужа случайно спасает на глазах у всего города малыша-недотепу, который возомнил себя супергероем. Восторженная толпа тут же объявляет Мэгги Чудо-женщиной. Выяснив, что звёздный статус даёт ей доступ к полицейским архивам, она начинает поиски оставшихся ключей к разгадке местонахождения ее любимого. Вскоре пушистые жители города объединяются в одну команду для проведения спасательной миссии.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов с символикой мультфильма.

Победителя определит наш робот 11 октября.

Викторина только для жителей РФ.

Победитель:

biryuc***@mail.ru