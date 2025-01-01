Разыгрываем призы к фильму «Петровы в гриппе»

9 сентября в прокат выйдет драма «Петровы в гриппе» с Чулпан Хаматовой и Семеном Серзиным в главных ролях.

Петровы — самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы – книгу Алексея Сальникова и носки с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 5 октября.

Викторина только для жителей РФ.

