Разыгрываем призы к фильму «Легенда о Зеленом рыцаре»
Не пропустите в кино фэнтези о храбром наследнике короля Артура!
26 августа в прокат вышел приключенческий фильм «Легенда о Зеленом рыцаре» с Девом Пателем в главной роли.
Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – футболку, блокнот и закладки для книг.
Победителей определит наш робот 7 сентября.
Викторина только для жителей РФ.
Победители:
pochtakav***@gmail.com vicy***@yandex.ru micro_p***@mail.ru
Викторина окончена