Разыгрываем призы к фильму «Легенда о Зеленом рыцаре»

Не пропустите в кино фэнтези о храбром наследнике короля Артура!

26 августа в прокат вышел приключенческий фильм «Легенда о Зеленом рыцаре» с Девом Пателем в главной роли.

Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – футболку, блокнот и закладки для книг.

Победителей определит наш робот 7 сентября.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

pochtakav***@gmail.com vicy***@yandex.ru micro_p***@mail.ru