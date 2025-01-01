Разыгрываем призы к фильму Гая Ричи «Гнев человеческий»

22 апреля в прокат вышел фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...

