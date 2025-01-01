Разыгрываем книгу Мохаммеда ульд Слахи «Мавританец»
Прочитайте бестселлер, легший в основу нового остросюжетного фильма.
18 февраля в прокате стартует политический триллер «Мавританец» с Джоди Фостер и Бенедиктом Камбербэтчем в главных ролях.
Он томился в тюрьме без предъявления обвинения, суда и следствия более 14 лет. Подвергался жестоким пыткам в самой строгой тюрьме Америки, пока его бесстрашный адвокат распутывала клубок заговора, тянущийся к самой верхушке правительства США. Надежда на справедливость.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу.
Победителей определит наш робот 24 февраля.
Победители:
hollen45***@gmail.com fr***@mail.ru
Викторина окончена