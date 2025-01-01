Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Опасный соблазн»

Разыгрываем призы к фильму «Опасный соблазн»

Дата окончания викторины: 12 февраля 2021 13:11
Разыгрываем призы к фильму «Опасный соблазн»

Окунитесь в мир запретной страсти с Хилари Суонк и Майклом Или накануне Дня Святого Валентина.

11 февраля в прокат выходит остросюжетный триллер «Опасный соблазн».

Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте духи с феромонами для него и для нее.

Разыгрываем призы к фильму «Опасный соблазн»

Победителя определит наш робот 12 февраля.

Победитель:

svat_261***@mail.ru

Викторина окончена
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше