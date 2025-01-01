Разыгрываем призы к фильму «Опасный соблазн»

Окунитесь в мир запретной страсти с Хилари Суонк и Майклом Или накануне Дня Святого Валентина.

11 февраля в прокат выходит остросюжетный триллер «Опасный соблазн».

Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте духи с феромонами для него и для нее.

Победителя определит наш робот 12 февраля.

Победитель:

svat_261***@mail.ru