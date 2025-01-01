Разыгрываем билеты на концерт группы «Сплин» в клубе А2

Меню
Дата окончания викторины: 28 октября 2020 11:21
Музыканты представят в городе на Неве эксклюзивную программу.

Группа СПЛИН вместе с бессменным лидером Александром Васильевым выступит 29 октября в петербургском клубе А2. Коллектив представит эксклюзивную программу под названием «За что нам все это?».

Для этого концерта группа подготовила эксклюзивный сет-лист, наполненный сюрпризами и хитами. И сейчас, когда наконец появилась возможность встретиться со зрителями, СПЛИН планирует по максимуму восполнить те эмоции, по которым мы все так скучали. Сложно даже представить, насколько мощным будет концерт!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на концерт любимой группы!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителя определит наш робот 28 октября.

Победитель:

st_me***@mail.ru

Викторина окончена
