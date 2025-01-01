Смотрите фильм «Папина дочка» и выиграйте билеты в «Дино Парк»

Меню
Дата окончания викторины: 30 октября 2020 10:07
Проводите больше времени с семьей – это бесценно!

29 октября в прокат выходит семейная комедия «Папина дочка».

Перед сном Джиби всегда рассказывал своей маленькой дочери сказки. Вместе они придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц - одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну Забытья. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни.

Правильно ответьте на вопросы викторины по фильму и получите шанс выиграть сертификат на два лица на посещение увлекательного и познавательного Дино Парка.

Победителей определит наш робот 30 октября.

Викторина только для жителей Москвы.

Победители:

pross***@gmail.com allfirs***@mail.ru

