Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Капоне. Лицо со шрамом»

Дата окончания викторины: 29 сентября 2020 10:39
Неузнаваемый Том Харди в роли легендарного мафиози.

30 сентября в 20.00 в кинотеатре КАРО 9 Варшавский экспресс пройдет специальный показ криминального триллера «Капоне. Лицо со шрамом».

Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег – итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь – это хорошо продуманная игра?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма!

Победителей определит наш робот 29 сентября.

Победители:

Romanova_Sony***@mail.ru Jerry***@mail.ru eustigneevaal***@yandex.ru erlan.m***@yandex.ru elena.isur***@yandex.ru shakirov.ra***@yandex.ru d.proms***@mail.ru constantin.nikolaev2***@yandex.ru caterina.loba***@yandex.ru bayckowa***@yandex.ru alekseyhanni***@mail.ru mihail.lazeb***@yandex.ru yur.niki***@yandex.ru dym***@mail.ru ji***@mail.ru duke***@gmail.com awc***@yandex.ru

Викторина окончена
