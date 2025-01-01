Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем книгу Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта»

Разыгрываем книгу Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта»

Дата окончания викторины: 31 августа 2020 11:01
Разыгрываем книгу Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта»

Не пропустите первый сезон сериала «Страна Лавкрафта» по мотивам одноименного романа!

Киноафиша и издательство fanzon устраивает совместный конкурс – правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта».

Аттикус Тернер, только что вернувшийся с Корейской войны ветеран, оказывается дальным потомком некоего Тита Брейтуайта, могущественного колдуна из городка Арпхэм и обладает силой его крови. Это вовлекает в интриги американских колдовских лож не только Аттикуса, но и все его многочисленное семейство.

Им предстоит столкнуться с богохульными ритуалами, магическими гримуарами, путешествиями на край Галактики, монстрами с многочисленными щупальцами, призраками оккультистов, оборотнями, проклятиями и ожившими предметами!

Разыгрываем книгу Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта»

В издательстве fanzon выходит современная мировая фантастика. Это яркие, сильные, нестандартные и «умные» произведения — они не просто увлекают, но и вдохновляют на свежие идеи, открывают новые горизонты и меняют сознание читателя в лучшую сторону. Это не чтиво на один вечер, а качественная фантастика, к которой хочется возвращаться и которую можно назвать Большой Литературой.

Победителей определит наш робот 31 августа.

Победители:

rook_***@mail.ru batc***@mail.ru damir_199***@mail.ru

Викторина окончена
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше