Разыгрываем книгу Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта»

Киноафиша и издательство fanzon устраивает совместный конкурс – правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта».

Аттикус Тернер, только что вернувшийся с Корейской войны ветеран, оказывается дальным потомком некоего Тита Брейтуайта, могущественного колдуна из городка Арпхэм и обладает силой его крови. Это вовлекает в интриги американских колдовских лож не только Аттикуса, но и все его многочисленное семейство.

Им предстоит столкнуться с богохульными ритуалами, магическими гримуарами, путешествиями на край Галактики, монстрами с многочисленными щупальцами, призраками оккультистов, оборотнями, проклятиями и ожившими предметами!

В издательстве fanzon выходит современная мировая фантастика. Это яркие, сильные, нестандартные и «умные» произведения — они не просто увлекают, но и вдохновляют на свежие идеи, открывают новые горизонты и меняют сознание читателя в лучшую сторону. Это не чтиво на один вечер, а качественная фантастика, к которой хочется возвращаться и которую можно назвать Большой Литературой.

Победителей определит наш робот 31 августа.

Победители:

rook_***@mail.ru batc***@mail.ru damir_199***@mail.ru