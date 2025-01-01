Разыгрываем книгу Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта»
Не пропустите первый сезон сериала «Страна Лавкрафта» по мотивам одноименного романа!
Киноафиша и издательство fanzon устраивает совместный конкурс – правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта».
Аттикус Тернер, только что вернувшийся с Корейской войны ветеран, оказывается дальным потомком некоего Тита Брейтуайта, могущественного колдуна из городка Арпхэм и обладает силой его крови. Это вовлекает в интриги американских колдовских лож не только Аттикуса, но и все его многочисленное семейство.
Им предстоит столкнуться с богохульными ритуалами, магическими гримуарами, путешествиями на край Галактики, монстрами с многочисленными щупальцами, призраками оккультистов, оборотнями, проклятиями и ожившими предметами!
В издательстве fanzon выходит современная мировая фантастика. Это яркие, сильные, нестандартные и «умные» произведения — они не просто увлекают, но и вдохновляют на свежие идеи, открывают новые горизонты и меняют сознание читателя в лучшую сторону. Это не чтиво на один вечер, а качественная фантастика, к которой хочется возвращаться и которую можно назвать Большой Литературой.
Победителей определит наш робот 31 августа.
Победители:
rook_***@mail.ru batc***@mail.ru damir_199***@mail.ru